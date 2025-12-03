В ЛЭТИ создали программу для анализа опорно-двигательного аппарата спортсменов

Разработка позволяет генерировать отчет о работе скелетно-мышечной системы, выявляя асимметрии и потенциальные риски травм

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Ученый Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" создала программу для автоматического выявления нарушений в опорно-двигательном аппарате спортсменов. Разработка основана на биомеханическом моделировании и позволяет на основе данных маркерной видеорегистрации генерировать отчет о работе скелетно-мышечной системы, выявляя асимметрии и потенциальные риски травм, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Задача заключалась в том, чтобы создать своего рода "переводчика" между цифровым портретом спортсмена и спортивным тренером или врачом ЛФК. Основные методы для измерения длин мышц - это тест Эпли или прямое измерение, но исследования показывают, что они не дают точных измерений длины мышцы. Разработка решает эту проблему, создавая принципиально новый формат отчета. Тренер, или специалист может получить не сырые данные, а наглядную визуализацию и готовые расчеты. Он сразу видит, например, как изменяется длина прямой мышцы бедра во времени, и самое главное - наглядно оценивает симметрию или асимметрию в работе правой и левой конечностей", - привели в пресс-службе слова автора проекта, ассистента кафедры ЛИНС ЛЭТИ Олеси Мальцевой.

Уточняется, что современные системы маркерного захвата движения позволяют с высокой точностью измерять пространственные параметры движения человека. Кроме того, маркерная видеорегистрация считается "золотым стандартом" в области реабилитации и спортивной науки. Однако, итогом работы с такими системами чаще всего является кинематический портрет - траектория движения спортсмена или пациента в пространстве. Система не показывает, как работают мышцы - поверхностные датчики могут показать мышечную активность, но не дают ответа на ключевые внутренние биомеханические параметры.

Как рассказали в пресс-службе, разработанная программа работает следующим образом: сначала специалист проводит маркерную видеорегистрацию и моделирует цифровой портрет спортсмена. Затем программа "забирает" созданную скелетную систему спортсмена и накладывает мышечную систему в соответствии с цифровым портретом. Далее, программа строит графики, вычисляет ключевые параметры длин мышц в динамике и формирует структурированный документ. Выявление значительной асимметрии мышц служит ранним сигналом о возможных проблемах и позволяет своевременно скорректировать тренировочный процесс.

В вузе отметили, что сейчас разработка проходит процедуру государственной регистрации в качестве программы для ЭВМ и имеет потенциал к масштабированию.