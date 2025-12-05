В США создали антитело, блокирующее рост "неуязвимой" формы рака груди

В перспективе открытие позволит сделать терапию трижды негативного рака груди более эффективной и безопасной

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Американские молекулярные биологи создали моноклональное антитело, способное блокировать размножение и уничтожать клетки трижды негативного рака груди, самой агрессивной и трудно поддающейся лечению вариации этой формы опухолей. Об этом сообщила пресс-служба Медицинского университета Южной Каролины (MUSC).

"Наша лаборатория открыла важную роль белка SFRP2 в формировании рака груди еще в 2008 году. С тех пор нам удалось раскрыть то, как этот пептид способствует росту опухолевых клеток, образованию метастаз и истощению иммунитета, и на основе этих знаний разработать антитело, блокирующее этот белок", - заявила профессор MUSC Нэнси Клаубер-Демор, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как объясняют ученые, примерно в 15% случаев клетки рака груди не обладают тремя ключевыми рецепторами, с которыми обычно соединяются ускоряющие их рост гормоны. Это не позволяет блокировать рост опухоли при помощи терапий, мешающих гормонам соединяться с этими рецепторами, а также подобные опухолевые клетки обычно сами по себе отличаются высоким уровнем агрессивности, что повышает шансы на неблагоприятный прогноз для пациенток.

Еще два десятилетия назад профессор Клаубер-Демор и другие исследователи обнаружили, что важную роль в росте опухолей в молочной железе играет белок SFRP2, имеющий важную роль в передаче сигналов между клетками. Недавно исследователи разработали антитело, способное соединяться с этим белком, что натолкнуло их на мысль изучить его действие на клетки трижды негативного рака груди.

Для этого ученые проследили за действием антител на культуры подобных опухолевых клеток, а также на образцы новообразований, извлеченных из тел пациенток. Оказалось, что белок SFRP2 вырабатывался не только опухолевыми клетками, но и присутствующими внутри опухоли лимфоцитами и макрофагами, которые не боролись с опухолью, а подавляли активность остальных компонентов иммунитета.

Последующие опыты на мышах показали, что созданное исследователями антитело подавляет работу этих клеток, благодаря чему иммунитет начинает активнее бороться с раком. В результате рост опухоли сильно замедлился, число метастазов в легких мышей уменьшилось вдвое, при этом прием антител не вызвал сильных побочных эффектов, характерных для химиотерапии. В перспективе это позволит сделать терапию трижды негативного рака груди более эффективной и безопасной, подытожили ученые.

Рак груди

Рак груди поражает примерно 2,1 млн женщин каждый год и уносит жизни около 630 тыс. пациенток. Как правило, большинство больных выживает при своевременной диагностике и удалении опухоли, однако иногда раковые клетки успевают "сбежать" из новообразования и породить метастазы. Их развитие сильно снижает вероятность выживания женщины - в среднем от метастазов гибнет больше половины пациенток с подобным диагнозом.