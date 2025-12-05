Создан функционирующий без подключения к интернету и GPS робот

Российские ученые собрали его полностью из отечественных компонентов

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) создали и успешно протестировали многофункционального робота, который, в отличие от аналогов, работает без подключения к интернету и глобальным системам позиционирования. Его можно использовать на опасных объектах, в медицинских организациях, а также в качестве сторожа, сообщил ТАСС исследователь кафедры системного программирования ЮУрГУ Саллам Мохамед.

"Аналогов нашему изобретению в России пока нет, кроме того, робот собран на полностью отечественной компонентной базе, его интерфейс создан на русском и английском языках. Его главная уникальность заключается в том, что робот обучен ориентированию в пространстве без подключения к интернету и GPS. Это стало возможно благодаря синхронизации объекта с трехмерными математическими картами пространства", - сказал собеседник агентства.

Исследователь пояснил, что для робота была специально разработана уникальная SPPA-программа. Она отвечает за моделирование движения роботов в ограниченном пространстве, позволяя механизму "думать". "Робот запоминает обратную дорогу и все имеющиеся на пути следования препятствия. На светофорах он, подобно человеку, рассчитывает время на преодоление пешеходного перехода и оперативно принимает решение о передвижении, регулируя скорость", - сказал Мохамед.

По его словам, управление устройством происходит через компьютер без участия человека, хотя предусмотрен также ручной контроль функций, задач и перемещений робота, в том числе через смартфон, даже из другой страны. Возможно и голосовое обращение к роботу - он всегда готов поговорить с хозяином и принять новую команду.

"Наш робот умеет выполнять много задач. Это функции медицинского курьера, также он может быть вашим домашним сторожем, эта уникальная машина способна исследовать и опасные территории, даже спускаться в шахты и другие места, где человеку находиться небезопасно. Встроенная камера безошибочно идентифицирует объекты, а благодаря тепловизору устройство способно запоминать и различать людей, даже если их лицо закрыто. Улавливая шум и запахи, робот сможет предупредить аварийные ситуации в вверенном ему помещении", - рассказал ученый.

В вузе добавили, что разработка полностью готова к производству, идет поиск промышленного партнера.