На Алтае в десятки раз ускорили размножение хмеля для пивоваров

Команда уже перешла от лабораторной стадии к полупромышленному производству

Редакция сайта ТАСС

БАРНАУЛ, 6 декабря. /ТАСС/. Биотехнологи Алтайского государственного университета (АлтГУ) разработали метод клонального микроразмножения, позволяющий из одного черенка хмеля производить до 5 тыс. идентичных саженцев в год, а в перспективе - до 8 тыс. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Наш проект способствует развитию отечественного рынка посадочного материала хмеля. На сегодня в России нет питомников, производящих саженцы. Мы предлагаем инновационное решение: используя запатентованную технологию клонального микроразмножения, из одного образца можно получить до 5 тыс. идентичных здоровых клонов в год, а в ближайших планах - увеличить объем до 8 тыс. саженцев", - цитирует пресс-служба руководителя проекта, директора Алтайского центра прикладной биотехнологии АлтГУ Ольгу Мироненко.

Команда перешла от лабораторной стадии к полупромышленному производству, повысив эффективность в 10 раз. Ученые также собрали уникальную биотехнологическую коллекцию, в которую вошло свыше 50 генотипов хмеля. Она может служить основой для новых исследований и производства.

Посадочный материал, выращенный в АлтГУ, уже высажен на экспериментальных участках в Тульской области, республиках Алтай и Чувашия.