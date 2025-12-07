Эксперт Стрельников: прогноз землетрясений с помощью ИИ пока маловероятен

Как пояснил старший научный сотрудник лаборатории палеосейсмологии и палеогеодинамики Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта, кандидат геолого-минералогических наук, для этого слишком мало данных и продолжительных наблюдений

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) пока не способен точно прогнозировать землетрясения - для этого не хватает данных и длительных наблюдений. Об этом ТАСС сообщил старший научный сотрудник лаборатории палеосейсмологии и палеогеодинамики Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта, кандидат геолого-минералогических наук Андрей Стрельников.

Читайте также

Защитник, помощник, судья: как ИИ управляет нашей жизнью

"Чтобы изучить и понять, а в дальнейшем прогнозировать землетрясения с большей точностью, в том числе с использованием машинного обучения, нужно больше данных и больший временной охват", - сказал он.

Ученый подчеркнул, что приборные наблюдения ведутся примерно 100 лет, и этого срока недостаточно для точного прогнозирования. Без этого достаточного объема данных алгоритмы ИИ не могут эффективно обучаться.

Кроме того, сильные сейсмические события на территории России могут происходить раз в сотни, а то и тысячи лет, что осложняет сбор статистики для обучения алгоритмов ИИ, отметил Стрельников. При этом в институте ведется работа по долгосрочному прогнозу - ученые изучают следы древних землетрясений по геологическим данным, анализируя разломы и смещения в земной коре.

О сейсмоопасных регионах России

К основным сейсмоопасным регионам России относятся Камчатка, Курильские острова, Сахалин, Прибайкалье, Алтай и Северный Кавказ. Одно из последних крупных землетрясений в Сибири произошло 22 сентября 2020 года в Иркутской области. Его эпицентр находился в 15 км от населенного пункта Култук, магнитуда составила 5,8. 25 мая 2025 года землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Кош-Агачском районе Республики Алтай.