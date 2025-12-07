В Томске повысили прочность строительных материалов

Эксперименты показали, что новые составы становятся прочнее на 30-36% через 28 дней

ТОМСК, 7 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) повысили прочность цементных композитов и стройматериалов с помощью нового состава. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Исследователи в рамках научно-исследовательских работ по программе "Приоритет - 2030" создали новые виды цементных композитов и строительных материалов с улучшенными прочностными и эксплуатационными характеристиками. Разработки позволяют отказаться от ряда энергоемких технологических процессов и могут применяться, в том числе, в условиях агрессивных сред при обустройстве нефтегазовых скважин", - сказано в сообщении.

Ученые ТГАСУ создали и протестировали два вида цементных композитов с добавками: золы или природного мела, а также комплекса ускорителей твердения. Эксперименты показали, что новые составы становятся прочнее на 30-36% через 28 дней. Главное достоинство - их можно делать без дополнительного помола, пластификаторов и пропаривания.

Кроме того, специалисты создали легкий теплоизоляционный материал из бумаги и модифицированного полиуретана: он выдерживает давление более высокого уровня и меньше весит. Также сделали более плотный строительный материал на бумажной основе с полимерными связующими, который выдерживает давление 21-34 МПа, что сравнимо с весом груза массой 2-3 тонны на площадь примерно 1 кв. м.

Отдельное направление работ касалось композитов для нефтегазовой отрасли на основе тампонажного цемента и водоразбавляемого полиуретана. Руководитель СТП1 Ирина Курзина рассказала, что при добавлении оптимальной концентрации полиуретана прочность при сжатии и изгибе увеличивается на 14% и 10%, а поглощение влаги снижается в 1,8 раза.