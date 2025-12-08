В Томске исследовали эталонный столетний экземпляр сибирской миноги

Было установлено, что данная особь является самцом

ТОМСК, 8 декабря. /ТАСС/. Ученые Томского государственного университета (ТГУ) исследовали типовой экземпляр сибирской миноги и первыми в мире сделали его описание в соответствии с современными требованиями систематики. Экземпляр более 100 лет хранился в Зоологическом музее (ТГУ), сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.

Для определения пола единственного целого экземпляра, соответствующего первоописанию вида, биологи впервые использовали для этого рентгеновскую микротомографию. Данный вид описал 120 лет назад ученый Императорского Томского университета Василий Аникин, результаты исследования были опубликованы в Известиях Императорского Томского университета в 1905 году. Тогда ученый не выделял голотип - наиболее значимый экземпляр, который послужил эталоном в описании, а составил его по серии из 16 миног, выловленных в окрестностях Томска.

"В систематике установлен четкий свод правил - номенклатурный кодекс, в соответствии с которым описывается вид. Однако такой строгой и последовательной систематика стала ближе ко второй половине XX века. Ранее виды нередко описывали по целым сериям, в которых не выделяли голотип - эталон, наиболее значимый экземпляр, по которому автор дает описание, в первую очередь, внешнего облика нового вида. Именно так произошло с сибирской миногой", - пояснил один из авторов статьи, заведующий кафедрой зоологии позвоночных и экологии и Зоологического музея ТГУ Вадим Ярцев.

Обязательной частью описания типовых экземпляров, служащих эталоном для систематики вида, является определение пола. При этом у миног вне периода размножения вторичные половые признаки развиты слабо. Вскрытие такого образца было строго запрещено, поэтому ученые применили рентгеновскую микротомографию, которая позволила заглянуть внутрь, не повреждая животное. Перед этим ученые провели исследование невских миног, где яичники и семенники были хорошо различимы на микротомографии. В результате было установлено, что данная особь является самцом.

"Исследование проводилось в сотрудничестве с коллегами из Томского политехнического университета, чья установка для томографии обладает характеристиками, позволившими получить необходимые данные для изучения мягких тканей. Эта работа не только завершила описание важного типового образца, но и продемонстрировала новые возможности неинвазивных методов для изучения хрупких и исторически ценных биологических коллекций", - добавил Ярцев.

Результаты исследований, полученные учеными ТГУ, станут основой для специалистов, исследующих сибирскую миногу и ее родственные виды. Описание типового экземпляра сибирской миноги представлено в журнале "Вестник Томского государственного университета. Биология".