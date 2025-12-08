В Сибири создадут программу на основе ИИ для предотвращения коммунальных аварий

Разработка позволит отслеживать текущее состояние системы транспортировки теплоносителя

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) приступили к разработке программы на основе ИИ для мониторинга состояния тепловых сетей города. Разработка, которую планируется представить в 2026 году, позволит отслеживать текущее состояние системы транспортировки теплоносителя и предотвращать аварии на объектах теплоснабжения, сообщили в пресс-службе вуза.

Одна из проблем Новосибирска - критическая степень износа городских теплосетей. По оценкам министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области, более 60-70% трубопроводов требуют срочной замены, так как их фактический срок службы давно превысил все допустимые нормы. Из-за этого каждую зиму в городе происходят коммунальные аварии. В частности, две из них произошли на этих выходных.

"Инженеры НГТУ запустили проект по формированию наборов обезличенных данных о режимах работы тепловых пунктов на основе накопленной за пять лет информации. Результатом работы станут решения, которые помогут теплоснабжающим компаниям контролировать состояние теплосетей Новосибирска и предотвращать аварии на коммунальных объектах, отлеживать тенденции изменения профилей объектов теплоснабжения", - говорится в сообщении.

Данные основаны на работе тепловых пунктов детских садов и школ. Сейчас ученые работают над обобщением информации, чтобы получить типовой профиль объектов. "Такой "эталон" позволит следить за объектами теплоснабжения, сравнивать режимы их работы и выявлять отклонения в текущем режиме", - цитирует пресс-служба одного из авторов исследования Александра Дворцевого.

На следующем этапе разработчики планируют представить модель машинного обучения, которая позволит находить закономерности в данных, на их основе делать прогнозы и принимать решения. Такой подход к управлению теплоснабжением позволит снизить эксплуатационные расходы, сократить потери и повысить надежность подачи ресурса потребителям.

Разработка НГТУ будет полезна не только в научных целях, ей уже заинтересовались в Сибирской генерирующей компании. "В распоряжении СГК есть огромный массив данных, это сотни тысяч параметров, касающихся прямого и обратного давления, температуры прямой и обратной сетевой воды, массового расхода и многого другого, обработать которые человеку или группе сотрудников будет крайне сложно, - этим должна заниматься машина", - отметил Дворцевой, добавив, что представить программу планируется весной 2026 года.