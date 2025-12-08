Долгодействующая генная терапия от мышечной атрофии прошла третью фазу испытаний

Безопасность и эффективность этой генной терапии уже была проверена три года назад на детях с возрастом до пяти лет в рамках первой и второй фазы клинических испытаний

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Международный коллектив молекулярных биологов завершил третью фазу клинических испытаний OAV101, долгодействующей генной терапии от спинальной мышечной атрофии, которую не нужно периодически вводить в организм больных, как уже одобренные средства для лечения этого заболевания. Результаты испытаний были представлены в статье в научном журнале Nature Medicine.

"На настоящий момент для лечения спинальной мышечной атрофии используются два лекарства, нусинерсен и рисдиплам, которые нужно постоянно принимать пациенту, тогда как для лечения детей ясельного возраста также еще применяется внутривенная генная терапия AVXS-101. Мы провели третью фазу клинических испытаний ее аналога OAV101, который напрямую вводится в спинномозговую жидкость пациента для минимизации дозы вируса", - говорится в сообщении.

Экспериментальная генная терапия OAV101 представляет собой модифицированную версию аденоассоциированного вируса AAV9, способную проникать в клетки спинного мозга пациента и встраивать в их геном исправную версию гена SMN1, чья работа нарушается у некоторых носителей спинальной мышечной атрофии. Безопасность и эффективность этой генной терапии уже была проверена три года назад на детях с возрастом до пяти лет в рамках первой и второй фазы клинических испытаний.

В третьей, заключительной фазе клинических испытаний приняло участие 126 пациентов в возрасте от 2 до 18 лет, проживающих на территории США, Бразилии, Китая и еще 11 стран мира. Ученые разделили их на две группы, одна из которых получила инъекцию OAV101, тогда как остальные получили "пустышку"-плацебо. В последующий год медики отслеживали побочные эффекты от приема вакцины, а также перемены в функциональном состоянии конечностей пациентов.

Эти наблюдения показали, что экспериментальная терапия вызвала примерно столько же побочных эффектов, как и инъекции плацебо, и при этом она значительным образом улучшила состояние пациентов и замедлила развитие спинальной мышечной атрофии у всех категорий пациентов. В среднем ученые зафиксировали существенные улучшения в состоянии у примерно 40% добровольцев, в том числе и среди подростков с возрастом в 16-18 лет.

По словам исследователей, эти улучшения часто затрагивали не только нижнюю часть туловища, но и руки и мелкую моторику кистей больных, что значительным образом улучшило их качество жизни и самочувствие. Подобные результаты говорят в пользу использования генной терапии от спинальной мышечной атрофии не только среди детей ясельного возраста, но и юных пациентов из других возрастных групп, подытожили ученые.

О спинальной мышечной атрофии

Медики называют спинальной мышечной атрофией набор из нескольких схожих наследственных заболеваний, у носителей которых повреждаются или перестают нормально функционировать двигательные нейроны передних рогов спинного мозга. Как правило, это происходит в результате появления мутаций в генах SMN1 и SMN2, что приводит к потере контроля над мышцами нижней части туловища и к постепенной атрофии мышц. Пока развитие этой болезни можно лишь замедлить при помощи дорогостоящих лекарств и генной терапии.