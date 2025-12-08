Создатели DeepSeek вошли в десятку главных научных ньюсмейкеров года по версии Nature

Основатель DeepSeek Лянь Вэньфэн © VCG/ VCG via Getty Images

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Редакция ведущего научного журнала Nature огласила список из десяти ньюсмейкеров, особенно сильно повлиявших на развитие науки в этом году. В их число попали создатели нейросети DeepSeek-R1 и китайские ученые, обнаружившие уникальную экосистему на глубине в 9 тыс. м. у берегов Камчатки, сообщила пресс-служба издания.

"Публикации о создании нейросети DeepSeek-R1 потрясли весь мир в январе этого года. Разработчикам этой системы, появившейся словно из неоткуда, удалось показать, что США является далеко не тем неоспоримым лидером в разработке ИИ, как считали до этого многие эксперты. Ключевую роль в создании этой системы сыграл Лянь Вэньфэн, бывший финансовый аналитик, который вложил заработанные при помощи ИИ средства в создание DeepSeek", - говорится в сообщении.

Каждый год редакция британского научного издания Nature составляет список самых значимых открытий, произошедших за минувший год, и называет имена людей, особенно сильно повлиявших на развитие науки и ее популяризацию. Они далеко не всегда бывают профессиональными учеными - в некоторых случаях британский журнал отмечает вклад политиков, общественных деятелей и даже нейросетей в научный прогресс.

В этом году в число главных "научных ньюсмейкеров", помимо разработчиков DeepSeek и Ляня Вэньфэна, также вошли еще одни представители Китая - группа океанологов и геологов под руководством профессора Института глубоководных наук и инженерии КАН Ду Мэнжань. Ее научный коллектив разработал батискаф "Фэньдоучжэ" и открыл при его помощи изолированную от всего мира экосистему, расположенную на глубине в 9 тыс. м у берегов Камчатки.

Главные научные достижения года

Также в число самых значимых фигур в мире науки в 2025 году вошли американский астроном Тони Тайсон, идейный вдохновитель построенного в этом году 30-метрового телескопа LSST, а также британский биолог Сара Табризи, разработавшая генную терапию, замедляющую развитие болезни Хангтингтона, и американская девочка по имени Кейджей Малдун, впервые в мире получившая генную терапию от болезни, связанной с появлением мутаций в гене CPS1.

В этот список также попали израильский биолог Ифат Мербль, раскрывшая ранее неизвестные механизмы противомикробной защиты в клетках человека, а также бразильский исследователь Лусиано Морейра. Он создал первую в мире "комариную фабрику" по разведению бактерий, которые способны уничтожать малярийных москитов и других разносчиков лихорадки денге и прочих вирусов, распространяющихся сейчас по Южной Америке.

Среди общественных деятелей, в "десятку" Nature также попали американский микробиолог Сьюзан Монарес, один из лидеров борьбы с "антипрививочной" повесткой в США, индийский математик Ахал Агравал, чьи работы привели к кардинальной перестройке рейтингов индийских вузов, а также южноафриканская чиновница Прешус Матосо. По мнению редакции Nature, она сыграла ключевую роль в подписании в мае этого года Договора ВОЗ по предотвращению пандемий, обеспечению готовности и принятию мер реагирования, первого документа такого рода в истории человечества.