В Москве объявили лауреатов Научной премии Сбера 2025 года

Победителей выбирали в шести номинациях - "Физический мир", "Науки о жизни", "Цифровая вселенная", "AI в науке. Физический мир", "AI в науке. Науки о жизни" и "AI в науке. Цифровая вселенная"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Пять российских ученых, чьи открытия создают новые возможности для развития страны и повышения качества жизни россиян, стали лауреатами ежегодной Научной премии "Сбера". Церемония награждения прошла в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Наша научная премия - способ сказать спасибо людям, которые посвятили себя науке. Способ вдохновить большое количество молодых ученых, которые встали на этот важный путь. Я не знаю более значимой работы, чем работа ученого.

<…> Необходимо иметь недюжинный талант, но самое главное - упорство. Нужно 99 раз попробовать и не бросить эти попытки, чтобы на сотый раз получилось. Наша премия - способ поддержать людей в этом упорном труде и показать, что мы в них верим", - сказал на открытии церемонии награждения президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

В свою очередь вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что премия не только в области признания и популяризации, но "это еще и очень мощный скоростной лифт, который позволяет этим открытиям быстрее находить своих потребителей, для которых огромное количество различных применений, даже в тех направлениях, о которых мы могли даже не догадываться, когда аплодировали победителям год назад".

Победители в основных номинациях

Премии в номинации "Цифровая вселенная" был удостоен член-корреспондент РАН, профессор Института интегральной электроники им. К. А. Валиева МИЭТ и Московского института электроники и математики им. А. Н. Тихонова ВШЭ Роман Соловьев за создание методов проектирования интегральных схем с применением искусственного интеллекта и реализацию нейронных сетей в системах на кристалле, "что открывает перспективы развития российской микроэлектроники нового поколения".

Лучшим в номинации "Физический мир" признан академик, возглавляющий Кольский научный центр РАН, Сергей Кривовичев. Он отмечен наградой за разработку принципиально новых подходов в науках о Земле, включая теорию анионоцентрированных комплексов и методы информационно-энтропийного анализа, для понимания минералообразующих процессов и создания новых минералоподобных материалов.

А в номинации "Науки о жизни" победил член-корреспондент РАН, заместитель генерального директора по научной работе Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России Борис Алексеев. Жюри присудило премию ученому за новые методы лечения рака предстательной железы, "значительно повысившие продолжительности жизни больных", а также за создание молекулярно-генетических диагностических панелей, позволяющих лучше выявлять агрессивные формы заболевания на ранних стадиях и реализовывать персонализированные подходы к лечению.

Номинации "AI в науке"

Лауреатами в номинациях "AI в науке. Физический мир" и "AI в науке. Науки о жизни" стали старший научный сотрудник, руководитель группы теоретической химии Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН Михаил Медведев и научный сотрудник Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН Дмитрий Пензар соответственно.

Медведев был удостоен премии за развитие методов цифровой химии на основе искусственного интеллекта, включая алгоритмы конформационного поиска и методы теории функционала плотности, и их применение для предсказания и исследования химических процессов. А Пензар - за разработку нейросетей для моделирования, прогнозирования свойств и рационального конструирования нуклеотидных последовательностей ДНК, контролирующих работу генов, для решения задач биотехнологий и медицинской генетики.

Победителя в номинации "AI в науке. Цифровая вселенная" в этом году не определили. "Мы очень долго обсуждали это и решили, что уровень премии таков, что мы не видим настолько прорывных идей. Хотя были заявки, были номинанты, но мы не увидели <…> прорывных идей, которые бы позволили наградить номинантов премии", - уточнил Греф.

О премии

Научная премия "Сбера" учреждена в 2021 году и вручается в шести номинациях - "Физический мир", "Науки о жизни", "Цифровая вселенная", "AI в науке. Физический мир", "AI в науке. Науки о жизни", "AI в науке. Цифровая вселенная". Три последние номинации предусмотрены для молодых ученых.

В 2025 году на Научную премию "Сбера" поступило 290 заявок, 76 из которых в номинации для молодых ученых. Призовой фонд премии превысил 100 млн рублей. Каждый лауреат в основных номинациях получит по 30 млн рублей. Молодые ученые, применяющие искусственный интеллект в своих исследованиях, в номинациях "AI в науке" станут обладателями 5 млн рублей, а также получат 1 млн рублей на облачные вычисления для дальнейшей работы.