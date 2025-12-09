РАН координирует более 6 тыс. фундаментальных исследований

Академия ежегодно отбирает важнейшие результаты и направляет их в правительство, федеральным органам исполнительной власти

Редакция сайта ТАСС

Глава РАН Геннадий Красников © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) координирует проведение более чем 6 тыс. научных исследований по фундаментальным наукам, которые ведутся в 714 научных учреждениях. Об этом заявил глава РАН Геннадий Красников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Хотел бы отметить, что Российская академия наук формирует программу фундаментальных научных исследований, и в рамках этой работы она координирует фактически проведение более чем 6 тыс. научных исследований по фундаментальным наукам, которые ведутся у нас в 714 научных учреждениях", - сказал Красников.

По его словам, РАН ежегодно отбирает важнейшие результаты, которых примерно 300, и направляет их в правительство, федеральным органам исполнительной власти. Также они размещены в единой государственной информационной системе, в домене "Наука и инновации". В частности, отделение математических наук и Институт системного программирования имени В. П. Иванникова занимаются обучением нейронных сетей.