РАН за год провела экспертизу 478 учебников и пособий

Также Российская академия наук договорилась с Минпросвещения о написании единых учебников по математике, физике, информатике, химии и биологии

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) за год провела экспертизу 478 учебников и пособий. Об этом заявил президент РАН Геннадий Красников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В соответствии с законом мы уже больше года [назад] начали делать экспертизу учебников. И уже за этот год сделали экспертизу 478 учебников и пособий. Мало того, мы с Минпросвещения договорились о написании единых учебников по математике, физике, информатике, химии и биологии. И планируем их уже в 2027 году начинать опробовать", - сказал Красников.

По его словам, все эти учебники пройдут экспертизу трех советов, чтобы ученые подтвердили, что их содержание соответствует последним мировым научным данным. Кроме того, совет по медицине и психологии должен подтвердить, что школьник определенного возраста сможет без ущерба для здоровья освоить определенный объем знаний.