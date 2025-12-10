Запатентован прибор для проведения ЭКГ напрямую с сердца пациентов

Прибор нацелен на контроль ритма сердца у пациентов после тяжелых операций

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Специалисты Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и НИИ кардиологии Томского НИМЦ разработали прибор для проведения ЭКГ напрямую с сердца пациентов, что исключает шумы при движении. Об этом сообщили в пресс-службе вуза, отметив, что в настоящее время создано 10 прототипов, в ноябре получен патент на устройство, зарегистрировано ПО.

Разработка ведется при поддержке федеральной программы "Приоритет-2030" федерального проекта "Молодежь и дети".

По информации пресс-службы, прибор нацелен на контроль ритма сердца у пациентов после тяжелых операций. Он способен передавать цифровые данные ЭКГ с помощью Wi-Fi на облачный регистратор. "Главной особенностью разработки является регистрация электрического потенциала напрямую с сердца пациента. Для этого используются эпикардиальные электроды, подшиваемые непосредственно к его сердцу после проведения кардиохирургической операции. Новый метод регистрации ЭКГ обладает большим диагностическим потенциалом и не подвержен шумам, возникающим при движении человека. Последний факт очень важен для обеспечения свободного перемещения пациента в клинике", - приводятся в сообщении слова ст. н. с. НИИ систем электросвязи ТУСУР Евгения Тренкаля.

По его словам, в дальнейшем планируется использовать разработанный прототип устройства для сбора данных с пациентов и сравнения их с классическими методами регистрации ЭКГ.

"Она (система - прим. ТАСС) позволяет осуществлять постоянное мониторирование сердечного ритма у оперированных пациентов в течение не менее 10 дней и сигнализировать врачебному персоналу о различных нарушениях", - уточнил ведущий научный сотрудник отделения сердечно-сосудистой хирургии НИИ кардиологии Шамиль Ахмедов.