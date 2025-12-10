В Москве на выставке "Алмаз-Антей" представил первые стоматологические фрезерные станки

Один из разработчиков оборудования Александр Синюгин рассказал, что центр способен создать коронку или винир за три часа

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" на выставке "Здравоохранение-2025" представил первые российские фрезерные стоматологические центры, созданные в рамках программы импортозамещения, передает корреспондент ТАСС.

По словам начальника службы департамента развития гражданской продукции концерна Бориса Залманова, многофункциональные фрезерно-шлифовальные центры "Триумфус оптима" и "Триумфус премьер" разрабатывались специалистами концерна и Российского университета медицины Минздрава России.

"До того как эти станки появились, у нас в стране использовалось исключительно импортное оборудование. Благодаря нашей совместной работе появился отечественный аналог. Это результат работы профессионального сообщества и нас, промышленников. Безусловно, станки являются прорывом для стоматологического рынка", - сказал Залманов.

В свою очередь, один из разработчиков Александр Синюгин рассказал, что центр работает со всеми материалами, которые используются в стоматологии, в том числе с цирконием - самым прочным материалом для коронок.

Он отметил, что центр способен создать коронку или винир за три часа, при этом размеры и уровень шума позволяют устанавливать станок в кабинете стоматолога или протезиста.