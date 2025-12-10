Эксперт Горелов заявил о готовности ученых к появлению новых вирусов

Современная наука может достойно отвечать на зарождение вирусных инфекций из-за глобального потепления, отметил академик РАН

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Повышение средней температуры в мире на два градуса может привести к появлению 15 тыс. новых вирусных инфекций, однако современная наука готова достойно отвечать на подобные вызовы. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Александр Горелов.

"Если температура повысится на 2 градуса в целом, то появится 15 тыс. новых вирусных инфекций. Потому что меняется ареол для определенных возбудителей", - сказал Горелов на пресс-конференции на тему "Сезонные заболевания: основные риски и меры защиты".

Он пояснил, что потепление влияет на расширение ареола определенных возбудителей, например за счет перемещения комаров. При этом современная наука может достойно отвечать на подобные вызовы, в том числе и благодаря опыту, приобретенному в период пандемии коронавирусной инфекции, подчеркнул Горелов.