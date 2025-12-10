Раскрыты два ключевых этапа в появлении у детей умения распознавать буквы

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российские нейрофизиологи впервые проследили за тем, как мозг детей учится распознавать буквы, и обнаружили, что развитие этого умения проходит в два этапа, на первом из которых мозг учится отличать буквы родного алфавита от других символов, а на втором - определяет корректность их ориентации в пространстве. Это открытие поможет разработать новые подходы для выявления дислексии, сообщила пресс-служба Научно-технологического университета "Сириус" со ссылкой на исследование в журнале Cortex.

"Мы впервые показали, что дети младшего возраста уже способны категоризировать буквы родного и неродного языка на нейрофизиологическом уровне. Полученные нами данные говорят о существовании двух систем, первая из которых определяет принадлежность букв к языку и формируется еще до освоения чтения, а вторая - развивается позже и определяет ориентацию символов в пространстве", - пишут исследователи.

К такому выводу пришла группа нейрофизиологов из Научного центра когнитивных исследований Научно-технологического университета "Сириус" при наблюдениях за тем, как мозг четырех десятков российских детей детсадовского и раннего школьного возраста реагировал на символы, которые быстро выводились на экран с некоторым интервалом. В их числе были как перевернутые кириллические буквы, так и символы из грузинского алфавита, незнакомые испытуемым.

Часть из этих разнородных знаков выводилась на экран значительно реже, чем остальные варианты букв, что порождало эффект неожиданности. По задумке экспериментаторов, подобные события должны порождать характерные всплески в сигналах ЭЭГ, отражающие то, как меняется работа мозга при распознавании знакомых и незнакомых букв, а также при определении их ориентации в пространстве.

Последующий анализ данных с электроэнцефалографа показал, что для детей детсадовского и младшего школьного возраста характерны два независимых механизма развития визуального восприятия письма. Первый из них, который ученые назвали "грубой настройкой на буквы", отвечает за способность мозга отличать буквы родного и иностранных языков. Этот навык есть даже у трехлетних детей, еще не умеющих читать, причем это умение постепенно усиливается с возрастом и выходит на стабильный уровень после освоения чтения.

Второй механизм, так называемая "настройка на ориентацию", отвечает за распознавание того, правильно ли ориентирована буква в пространстве. Этот механизм возникал только у детей, уже овладевших чтением, и увеличивался с возрастом. Это говорит о том, что мозг "учится" игнорировать неправильные ориентации букв по мере улучшения способности к чтению. Это поможет разработать новые подходы для выявления дислексии, а также заметно меняет представления ученых о том, как развиваются навыки чтения у детей, подытожили исследователи.