Ученые ЮФУ оценили скрытый запас углерода в почвах под асфальтом

Всего было отобрано и проанализировано 85 образцов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Урбанизированные почвы Ростова-на-Дону, Аксая и Батайска содержат около 2,4 млн тонн органического углерода, ранее не учитывавшихся в научных оценках. К такому выводу пришли исследователи Академии биологии и медицины Южного федерального университета, проведя их первую полноценную инвентаризацию урбаноземов региона, сообщили в пресс-службе ЮФУ.

"Это исследование позволяет скорректировать значимость территории городов при проведении оценки запасов углерода в региональном масштабе. Запечатанные территории - сложный биокосный объект, долговременный резервуар углерода. Их изучение - это вклад в фундаментальное понимание глобального цикла углерода", - приводятся в сообщении слова руководителя проекта, кандидата биологических наук, младшего научного сотрудника научно-испытательной лаборатории "Биогеохимия" Павла Скрипникова.

Исследование выполнено командой ученых ЮФУ в рамках гранта Российского научного фонда №24-27-00390. Ученые по-новому оценили запасы органического углерода в почвах под городской застройкой и впервые провели полноценную инвентаризацию запечатанных (экранированных) почв, которые ранее во многих расчетах углеродного баланса условно исключались из рассмотрения.

При работе специалисты совмещали глубокие почвенные разрезы и высокоточный лабораторный анализ. Всего было отобрано и проанализировано 85 образцов с использованием элементного анализатора TOC-L CPN Shimadzu, который позволяет разделять общий углерод на органический и неорганический методом сухого сжигания.

Главным методологическим результатом стало обоснование новой расчетной глубины для городских урбаноземов. По данным исследования, средняя глубина залегания почвообразующей породы под городскими напластованиями составляет 197 см. Это означает, что для корректной оценки запасов в запечатанных почвах нужно учитывать слой 0-200 см, а не классическую метровую толщу. По оценкам ученых, игнорирование нижележащих, некогда естественных почвенных горизонтов приводит к систематическому занижению запасов углерода на 30-50%. "Мы впервые научно обосновали эту новую расчетную мощность для городских экранированных урбаноземов", - подчеркивает ученый.

Полученные данные показали значительные масштабы "невидимого" углеродного резерва. Удельный запас углерода в двухметровом слое городских почв составил в среднем 178 тонн на гектар. Сопоставив эти значения с оцененной по спутниковым снимкам площадью запечатанных земель в ядре Ростовской агломерации (13 783 га), ученые получили совокупный запас в 2 411 000 тонн углерода.

Разработанный в ЮФУ методологический комплекс - от глубоких почвенных разрезов до гиперточного анализа и использования ГИС-технологий - предлагается как новый подход к оценке углеродного потенциала урбанизированных территорий Юга европейской части России.