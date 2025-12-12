На Камчатке отмечают очередное повышение уровня сейсмичности
02:20
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 декабря. /ТАСС/. Уровень сейсмичности на Камчатке снова повысился, продолжаются афтершоки силой до трех баллов, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.
"Землетрясение 30 июля сопровождается афтершоковой последовательностью, убывающей с течением времени. Всего за неделю зафиксировано 16 ощутимых афтершоков, семь из которых ощущались в Петропавловске-Камчатском с максимальной интенсивностью до трех баллов. Уровень сейсмичности камчатского участка зоны субдукции - повышенный фоновый", - сказали в учреждении.
Ранее уровень сейсмичности в регионе был средним.