На Камчатке отмечают очередное повышение уровня сейсмичности

Продолжаются афтершоки силой до трех баллов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 декабря. /ТАСС/. Уровень сейсмичности на Камчатке снова повысился, продолжаются афтершоки силой до трех баллов, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

"Землетрясение 30 июля сопровождается афтершоковой последовательностью, убывающей с течением времени. Всего за неделю зафиксировано 16 ощутимых афтершоков, семь из которых ощущались в Петропавловске-Камчатском с максимальной интенсивностью до трех баллов. Уровень сейсмичности камчатского участка зоны субдукции - повышенный фоновый", - сказали в учреждении.

Ранее уровень сейсмичности в регионе был средним.