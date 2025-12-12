Создана наночастица-"стимулятор" для доставки лекарств в мозг через нос

Специалисты разработали электроактивные наноактуаторы типа "ядро-оболочка"

Редакция сайта ТАСС

© Мария Шевченко/ ТАСС

ТОМСК, 12 декабря. /ТАСС/. Ученые нашли эффективный и безопасный метод доставлять лекарства через нос - создали наночастицу-"стимулятор", сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.

"Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) в составе научной коллаборации создали наноактуаторы для транспортировки лекарственных препаратов в мозг с помощью обонятельных рецепторов. Результаты исследований показали, что разработка политехников обладает точно направленным действием и может управляться дистанционно под действием безопасных доз магнитного поля", - сказано в сообщении.

Специалисты разработали электроактивные наноактуаторы типа "ядро-оболочка". Ядро наночастицы состоит из феррита марганца, оболочка - из сегнетоэлектрического материала первоксита - тонкий слой, который может изменять свои свойства под воздействием электрического поля. Такие наночастицы обладают сильным магнитоэлектрическим откликом, что позволяет "активировать" высокоэффективную и беспроводную электростимуляцию клеток и тканей за счет безопасного для тканей внешнего магнитного поля.

"Главное - весь процесс синтеза проходит без использования дополнительной высокотемпературной обработки - отжига. Это позволяет минимизировать образование крупных частиц, что затрудняло бы их дальнейшее направленное движение", - отметил руководитель исследования, ведущий научный сотрудник международного научно-исследовательского центра "Пьезо- и магнитоэлектрические материалы" ТПУ Роман Чернозем.

Ученые протестировали разработку на in vitro культурах человеческого мозга, ex vivo на срезах гиппокампа мышей и in vivo на обонятельной системе мышей. Исследования показали, что наночастицы легко поглощаются нейронами, что помогает быстрее доставлять лекарства из носа в мозг. При этом функции носовой ткани не нарушаются.

Исследование поддержано грантами Минобрнауки России и Российского научного фонда. В работе приняли участие ученые из России, Португалии и Китая. Результаты опубликованы в журнале Journal of Controlled Release.