В Новосибирске разработали ПО для моделирования аварий в энергетике

Программа в автоматическом режиме оценивает надежность электроснабжения

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Программное обеспечение для моделирования аварий в электроснабжении и определения возможностей для его восстановления разработали в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ). Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"Софт моделирует аварийные ситуации и рассчитывает экономический ущерб от них", - приводит пресс-служба слова разработчика Никиты Сергеева.

Программа в автоматическом режиме оценивает надежность электроснабжения, определяет узлы нагрузки с отклонениями напряжения и предлагает оптимальные варианты расстановки двух типов устройств: пунктов автоматического регулирования напряжения для его поддержания на заданном уровне и реклоузеров - автоматических устройств для повышения надежности и ускоренного восстановления электроснабжения. "В случае аварийной ситуации поврежденный участок автоматически отключается реклоузерами, потом с их же помощью электроснабжение отключенных потребителей автоматически восстанавливается за счет включения резервных путей подачи питания. И поскольку реклоузеры - устройства довольно дорогостоящие, программа подбирает и предлагает оптимальные варианты выбора количества реклоузеров и их размещения для надежности. Это особенно важно для объектов промышленности, поскольку аварийный простой оборудования приводит к потере нефти и газа и соответствующим экономическим ущербам", - пояснил Сергеев.

Написанная на Python программа позволяет рассчитывать параметры сети, анализировать надежность, проводить оптимизацию и визуально сравнивать сеть до и после предлагаемых изменений. Разработка за короткое время просчитывает и перебирает тысячи вариантов расстановки оборудования, после чего предлагает наиболее оптимальный, который проектировщик может принять или скорректировать при необходимости. За счет этого снижается трудоемкость процесса поиска наиболее экономически эффективных проектных решений. По итогам Научно-технической конференции молодых специалистов Блока главного инженера-2025 в Санкт-Петербурге проект Сергеева получил первое место.