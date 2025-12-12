В ДГТУ завершили первый этап испытаний беспилотного трактора "Донтех"

Трактор оснащен гибридной силовой установкой, пневматической системой аварийного торможения и собственной системой управления, позволяющей осуществлять контроль с планшета

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Полевые испытания универсального беспилотного трактора "Донтех", разработанного Донским государственным техническим университетом совместно с Ростсельмашем и Московским политехническим университетом, успешно завершились на учебно-опытном полигоне университета, сообщили в пресс-службе ДГТУ.

"Первый этап испытаний универсального беспилотного трактора "Донтех" прошел успешно. <…> Нам удалось подтвердить заявленные характеристики системы управления движением и отработать в полевых условиях управление навесными орудиями - опрыскивателем и плугом. В планах - расширить парк совместимого навесного оборудования и провести испытания на безотказность и ресурс", - отметил директор Института перспективного машиностроения "Ростсельмаш" - передовой инженерной школы ДГТУ Владислав Пигенко, чьи слова приводит пресс-служба.

Трактор оснащен гибридной силовой установкой, пневматической системой аварийного торможения и собственной системой управления, позволяющей осуществлять контроль с планшета. В ходе испытаний подтверждена работоспособность системы управления движением, а также управление навесным оборудованием, включая опрыскиватель и плуг.

По итогам первого этапа испытаний разработчики отмечают соответствие ключевых характеристик заявленным параметрам и устойчивую работу машины в полевых условиях. В дальнейших планах - расширение перечня совместимого навесного оборудования, а также проведение испытаний на безотказность и ресурс.

В настоящее время опытный образец существует в единственном экземпляре. Проводятся испытания автономности, точности вождения и машинного зрения. В следующем году разработчики планируют перейти от последовательного гибрида к параллельному, что позволит сделать беспилотный трактор более доступным для небольших сельскохозяйственных хозяйств.

Разработка ведется в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" и федерального проекта "Передовые инженерные школы".