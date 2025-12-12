Обнаружена связь между солярием и мутациями в клетках кожи человека

Американские ученые выяснили, что частое прохождение этой процедуры в несколько раз увеличивает риск развития меланомы

Редакция сайта ТАСС

© Edvard Nalbantjan/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Американские молекулярные биологи обнаружили, что частое использование соляриев ведет к удвоению скорости накопления мутаций в пигментных клетках кожи, что в несколько раз увеличивает риск развития меланомы, одной из опасных форм рака кожи. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного университета (NWU).

"На каждой пачке сигарет есть предупреждение о том, что их употребление может привести к развитию рака. Нам следует объединиться и убедить общество в том, что и солярии должны быть промаркированы аналогичным образом. Это особенно актуально по той причине, что ВОЗ давно признал эти устройства столь же опасным источником канцерогенов, как асбест и сигареты", - заявил профессор NWU Педрам Герами, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые пришли к такому выводу при изучении истории болезней свыше 32 тыс. пациентов, обращавшихся за помощью в дерматологическое отделение клиники Северо-Западного университета. Исследователи обратили внимание на то, что необычно большое число молодых пациенток, чей возраст не превышал 50 лет, пережили или были носителями меланомы или других форм рака кожи.

При этом значительная часть пациентов университетской клиники, около 7,5 тыс. посетителей дерматологического отделения, сообщили врачам о том, что они пользовались соляриями в недавнем или далеком прошлом. Это натолкнуло ученых на мысль использовать данные этих пациентов, а также образцы их кожи для оценки того, как эти косметические процедуры влияют на состояние ДНК клеток кожи.

Для этого исследователи сопоставили число мутаций в клетках кожи 3 тыс. пациентов, регулярно посещавших солярии, и схожего числа добровольцев, не пользовавшихся данными услугами. Проведенные исследователями замеры показали, что частые визиты в солярии приводят к удвоению скорости накопления мутаций в меланоцитах, пигментных клетках кожи, причем это происходит по всей площади тела, а не только на 20% ее участков, которые обычно подвергаются действию Солнца.

В результате этого риск развития меланомы резко возрастает - она была выявлена у 5,1% пациентов, пользовавшихся соляриями, и лишь у 2,1% добровольцев, не получавших загар подобным образом. В пользу этого также говорит то, что меланома у любителей соляриев необычно часто выявляется на тех участках кожи, которые обычно скрыты под одеждой. По мнению американских исследователей, это в очередной раз говорит о необходимости запрета доступа к соляриям для несовершеннолетних лиц и введения других ограничений.

О меланоме

Меланома представляет собой одну из форм рака кожи, которая обладает повышенным уровнем опасности для жизни ее носителей. По статистике ВОЗ, каждый год ею заболевает около 330 тыс. человек, а еще примерно 60 тыс. человек умирает в результате развития тяжелых форм этих новообразований, не поддающихся лечению. Если меланома выявляется на первых стадиях развития, большинство ее носителей успешно избавляется от опухоли.