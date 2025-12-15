Выявлен белок, помогающий метастазам глиобластомы переживать химитерапию

Фермент играет роль в обмене сегментами ДНК между парами идентичных хромосом во время формирования половых клеток, что побудило ученых изучить влияние фермента PRDM9 на жизнедеятельность и структуру генома клеток глиобластомы

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Австралийские и американские молекулярные биологи обнаружили, что вероятность выживания клеток глиобластомы и повторного образования ее метастазов после химиотерапии зависит от активности белка PRDM9, который ранее связывался с формированием половых клеток. Подавление его работы замедлило развитие вторичных опухолей в теле мышей с глиобластомой, сообщила пресс-служба австралийского Сиднейского университета.

"Это действительно передовое открытие, которое радикально меняет наши представления о глиобластоме. Раскрыв связь между метастазами данной формы рака и этим белком, который в прошлом связывался с фертильностью, мы открыли дорогу для создания новых терапевтических подходов. Как мы надеемся, они будут более эффективными и безопасными для пациентов", - заявила профессор Сиднейского университета (Австралия) Ленка Муньос, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Биологи пришли к такому выводу при изучении того, какую роль различные ферменты, связанные с формированием и поддержанием структуры белковой "упаковки" ДНК, могут играть в развитии различных форм новообразований. В ходе этого анализа ученые обратили внимание на то, что одна из подобных молекул, белок PRDM9, была необычайно активна в клетках глиобластомы.

Данный фермент играет важную роль в обмене сегментами ДНК между парами идентичных хромосом во время формирования половых клеток, что побудило ученых изучить влияние фермента PRDM9 на жизнедеятельность и структуру генома клеток глиобластомы. Для этого ученые вырастили культуру опухолевых клеток, обработали их при помощи химиотерапии и проследили за изменениями в активности PRDM9 и других белков и участков ДНК.

Данные наблюдения показали, что вероятность выживания опухолевых клеток после обработки химиотерапией очень сильно зависела от того, насколько активно молекулы фермента PRDM9 вносили изменения в структуру белковой "упаковки" ДНК опухолевых клеток. Эти перемены особым образом меняли метаболизм раковых клеток и переводили их в состояние, которое одновременно позволяет им выживать и способствует образованию метастазов.

Опираясь на эту идею, биологи создали короткую молекулу WJA88, способную проникать через барьер между кровеносной системой и мозгом и подавлять работу PRDM9. Ее введение в организм мышей с глиобластомой резко замедлило рост метастазов и позволило грызунам прожить на 44% дольше, чем животным из контрольной группы, погибшим меньше чем за месяц после начала опытов. Это говорит о высокой перспективности дальнейшей разработки подобных терапий от глиобластомы, подытожили исследователи.

О глиобластоме

Глиобластома представляет собой одну из самых распространенных и агрессивных форм рака мозга. По текущим оценкам медиков, подобные злокачественные опухоли каждый год возникают у примерно 300 тыс. жителей Земли. Большинство пациентов умирают от глиобластомы в течение 12-18 месяцев после постановки диагноза, и только 9% остаются живы через два года после начала терапии.