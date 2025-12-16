В Чили обнаружили останки ранее неизвестной формы домашних животных

Они были близкими родственниками лам и альпак, но принадлежали к ранее неизвестной разновидности верблюдовых млекопитающих

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Датские и чилийские ученые обнаружили в южной части пустыни Атакама останки первых древних домашних животных древних индейцев, которые были близкими родственниками лам и альпак, но принадлежали к ранее неизвестной разновидности верблюдовых млекопитающих. Описание этого породы вымерших домашних животных было представлено в статье в научном журнале Nature Communications.

"Проведенный нами анализ показывает, что древние жители южных регионов пустыни Атакама приручили или эксплуатировали популяции диких верблюдовых млекопитающих, которые полностью вымерли к нашему времени. Это говорит о том, что современные ламы и альпаки не являются прямыми потомками тех животных, которые были впервые приручены древними скотоводами Нового Света", - говорится в исследовании.

Данное открытие совершила группа чилийских и датских палеогенетиков под руководством профессора Копенгагенского университета Майкла Уестбери при проведении раскопок на территории ущелья Тулан, расположенного в южной части пустыни Атакама. В далеком прошлом, 4,4-5,3 тыс. лет назад, здесь обитали первые скотоводы Южной Америки, приручившие предков современных лам и альпак.

Ламы и альпаки представляют собой крупных жвачных животных из семейства верблюдовых, чьи дикие родственники - гуанако и викуньи - до сих пор встречаются на территории Андских гор. История их приручения вызывает огромный интерес со стороны антропологов, историков и палеогенетиков, так как эти животные почитались предками инков и других индейских народов и использовались ими в качестве источников шерсти, молока, удобрений и для перевозки грузов.

В общей сложности, исследователям удалось найти на территории ущелья Тулан сразу 75 останков верблюдовых млекопитающих, а также извлечь из них обрывки ДНК и расшифровать эти участки генома. Последующий анализ их структуры показал, что 49 из них относились к числу древних лам и викуний, тогда как еще 25 относились к ранее неизвестной разновидности древних домашних животных, чьи представители не являются прямыми родственниками современных лам и альпак.

Также ученые обнаружили, что на некоторых стоянках древних индейцев присутствовало больше останков самок этих животных, тогда как в других было больше костей самцов. Причины этого пока не ясны, однако ученые предполагают, что часть древних индейцев могла охотиться на самцов этих животных, тогда как другие племена могли разводить их самок. Последующее изучение их останков поможет понять, почему эти животные исчезли и уступили место предкам лам и альпак, подытожили профессор Уестбери и его коллеги.