Развитие болезни Альцгеймера связали с выработкой противовирусных белков

Это говорит в пользу иммунологических теорий развития этой формы деменции

Редакция сайта ТАСС

© Scott Olson/ Getty Images

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Американские медики обнаружили, что связанный с болезнью Альцгеймера тау-белок играет важную роль в защите нейронов от герпеса и других вирусных инфекций, что говорит в пользу иммунологических теорий развития данной формы деменции. Об этом сообщила пресс-служба Массачусетской больницы общего профиля (MGH).

"Как генетика меня давно интересовало то, почему многие люди являются носителями вариаций в структуре генов, которые повышают их уязвимость к болезни Альцгеймера. Проведенные нами опыты показывают, что многие характерные механизмы, связанные с развитием данной формы деменции, в далеком прошлом защищали мозг и не были исключительно патологическими процессами", - заявил профессор Гарвардского университета Рудольф Танзи, чьи слова приводит пресс-служба MGH.

Медики уже много лет изучают молекулярно-генетические механизмы развития болезни Альцгеймера, связанные с накоплением в нейронах патогенных форм белков, в том числе бета-амилоида и так называемого фосфорилированного тау-белка. В прошлом, ученые уже открывали свидетельства того, что обе эти молекулы могут играть важную роль в работе врожденной иммунной системы и защите нервных клеток от бактериальных инфекций.

Данное открытие побудило медиков изучить, как эти молекулы взаимодействуют с частицами вируса герпеса (HSV1), заражение которым, как показывают наблюдения последних лет, существенным образом повышает риск развития деменции и других нейродегенеративных заболеваний. Для получения этих сведений ученые вырастили культуру нейронов и проследили за их взаимодействиями с вирусными частицами.

Эти опыты показали, что угроза заражения герпесом заставляет нейроны добавлять большое число "хвостов" фосфорной кислоты в отдельные "блоки" тау-белка, что делает их более склонными к образованию нерастворимых клубков и волокнообразных структур. Эти скопления тау-белка, в свою очередь, активно соединялись с оболочкой вируса HSV1 и замедляли его распространение и формирование новых вирусных частиц в уже зараженных клетках.

Как предполагают медики, данная особенность тау-белка защищала мозг людей от вирусных инфекций в далеком прошлом, а ее связь с болезнью Альцгеймера при этом не была настолько острой проблемой, как сегодня, так как средняя продолжительность жизни людей до появления современной медицины не превышала сорока лет. Понимание этого, как надеются исследователи, поможет создать новые методы профилактики и борьбы со старческой деменцией.

О болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера относится к числу наиболее распространенных типов старческой деменции. По текущим предположениям ученых, она развивается в результате накопления в нейронах бета-амилоида, токсичных белковых клубков, состоящих из поврежденных молекул белка APP. Помимо бета-амилоида, при развитии болезни Альцгеймера в клетках мозга копятся другие токсичные молекулы, в том числе поврежденные нити тау-белка.