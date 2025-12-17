В РАН назвали маловероятным инопланетное происхождение у объекта 3I/ATLAS

В Институте космических исследований подчеркнули, что вероятность найти исследовательский зонд другой цивилизации среди прилетающих небесных тел мала

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Российские ученые считают, что вероятность инопланетного происхождения космического объекта 3I/ATLAS низкая. Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Ранее бывший профессор Гарвардского университета, астрофизик Ави Леб высказал мнение, что космический объект 3I/ATLAS может быть искусственного происхождения, так как он не разрушился вблизи Солнца. По его мнению, этот факт является нетипичным для естественной кометы.

"Гипотеза об инопланетной природе, как бы привлекательно ни выглядела, все равно является менее вероятной, чем гипотеза, что перед нами обычное небесное тело. <...> Может ли все-таки быть, что 3I/ATLAS и является как раз таким, тем самым зондом? Ответ - да, может, но, опять же, с очень низкой вероятностью", - говорится в сообщении.

Российские ученые подчеркнули, что вероятность найти исследовательский зонд другой цивилизации среди прилетающих небесных тел также мала. Кроме того, специалисты отметили, что без объективных доказательств наука будет продолжать считать объект "обычным камнем, случайно залетевшим в Солнечную систему".

3I/ATLAS является третьим межзвездным небесным телом, открытым астрономами за все время наблюдений. Первым из них был астероид Оаумуамуа, открытый осенью 2017 года, а вторым - комета 2I/Borisov, обнаруженная российским астрономом Геннадием Борисовым в августе 2019 года.