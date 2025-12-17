Разработан ИИ для детоксикации текстов на татарском языке

Соревнования по детоксикации текстов с помощью искусственного интеллекта, организованные Академией наук Татарстана и Институтом AIRI, собрали 368 участников

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Алгоритмы, способные автоматически преобразовывать токсичные сообщения на татарском языке в нейтральные, разработали победители хакатона "ИИ-ЗАМАН Хак". Лучшие решения представили команды из ведущих вузов Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, сообщили ТАСС в пресс-службе Института AIRI.

Соревнования по детоксикации текстов с помощью искусственного интеллекта, организованные Академией наук Татарстана и Институтом AIRI, собрали 368 участников. Определение токсичности в пользовательских текстах - популярное направление исследований в области компьютерных наук и лингвистики. "Мы предложили молодым исследователям занять проактивную позицию и обучить искусственный интеллект представлять нейтральную версию пользовательского сообщения, которая сохраняет значимую информацию, удаляя из текста обидные и некорректные фразы", - цитирует пресс-служба руководителя научной группы "Вычислительная семантика" AIRI Александра Панченко.

Первое место и 150 тыс. рублей завоевала команда Sota (НИУ ВШЭ и Университет ИТМО). Их подход, основанный на методе кросс-языкового переноса знаний с использованием богатых ресурсами данных русского языка, позволил создать эффективную систему, несмотря на нехватку данных на татарском языке. Второе и третье место заняли команды из Сколковского института науки и технологий и Казанского федерального университета.

"Сохранение исконных языков России невозможно без развития для них технологий обработки естественных языков, NLP. А построение региональной стратегии развития ИИ невозможно без вовлечения молодежи в научную сферу искусственного интеллекта", - подчеркнул вице-президент Академии наук Татарстана Айрат Хасьянов.