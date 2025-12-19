Первая станция для экспериментов на СКИФ поможет в подготовке молодых ученых

Как сообщили в Центре коллективного пользования установки, станция задумана как универсальная, многофункциональная, высокопроизводительная и удобная в использовании учебно-научная лаборатория

НОВОСИБИРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Первая экспериментальная станция, которая заработает на синхротроне "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ), поможет в подготовке молодых ученых. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центра коллективного пользования (ЦКП) установки.

Журналист из Новосибирска во время прямой линии президента РФ, совмещенной с пресс-конференцией, рассказал о завершении строительства мегасайенс-установки "СКИФ" под Новосибирском и спросил Владимира Путина, что позволит привлекать молодых ученых к работе на ней.

"Первая станция, которая заработает на СКИФ, направлена на подготовку студентов, аспирантов и молодых ученых. Станция уже полностью смонтирована в экспериментальном зале ЦКП "СКИФ", - рассказали в пресс-службе.

Как пояснили в центре, станция задумана как универсальная, многофункциональная, высокопроизводительная и удобная в использовании учебно-научная лаборатория. "Именно на этой станции пройдут первые эксперименты с использованием синхротронного излучения. Универсальное оборудование позволит решать широкий круг научных задач в области химии, физики, биологии, геологии, экологии, медицины и фармацевтики", - добавили там.

На СКИФ уже сформировали некоторый пул научных задач, к решению которых планируется приступить после выхода установки на рабочий режим. Задачи поступили как из институтов новосибирского Академгородка, так и из Москвы, Томска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и многих других городов.

Под Новосибирском строится мегасайенс-установка, которая станет первым в России и самым мощным в мире источником синхротронного излучения четвертого поколения, - Сибирский кольцевой источник фотонов. Он позволит "заглядывать внутрь" вещества, получать сверхточные данные о его структуре и поведении. Запуск СКИФ был перенесен с 2024 года на конец 2025 года. По информации заказчика строительства - Института катализа СО РАН - в середине ноября готовность комплекса составляла более 95%.