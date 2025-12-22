Конструктор из Тольятти создал отопитель электромобиля на случай аварии в мороз

Алексей Швецов разработал обогреватель салона, который способен работать автономно при полном отказе штатных систем

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Специалист Тольяттинского государственного университета (ТГУ) разработал автономную систему отопления электромобиля, которая не откажет даже при полном выходе машины из строя в сильные морозы, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Система прошла испытания в Якутске.

"Ученый ТГУ представил инновационное решение одной из проблем эксплуатации электромобилей в северных регионах - риска обморожения и гибели людей в случае поломки машины на удаленных трассах в условиях экстремально низких температур. Обогреватель салона, разработанный Алексеем Швецовым, способен работать автономно даже при полном отказе штатных систем электромобиля и температурах до минус 45 градусов", - отметили в пресс-службе.

Автономный резервный отопитель состоит из энергомодуля на основе трех литий-железо-фосфатных аккумуляторов и трех тепловентиляторов. Такие аккумуляторы выбраны за безопасность (не склонны к возгоранию), долговечность и морозостойкость. Устройство мобильно, не требует доработки автомобиля и может быть установлено в самых проблемных зонах салона - у ног водителя и пассажиров, а также в области лобового стекла для предотвращения его обмерзания.

Полевые испытания, проведенные в Якутске на электромобилях Nissan Leaf, подтвердили эффективность системы. В зависимости от наружной температуры (от минус 20 до минус 45 градусов) отопитель обеспечивает непрерывный обогрев от 5,5 до 6,2 часа, что значительно превышает среднее расчетное время прибытия помощи. Устройство можно также использовать для поддержки штатного отопителя в сильные морозы для экономии заряда основной батареи и увеличения запаса хода.

Как считает автор, руководитель проекта регионального проектного офиса инжиниринга ТГУ Швецов, у его технологии есть потенциал в личном транспорте, каршеринге или такси в холодных регионах. Конструктор полагает возможным размещение отопителей в специальных "контейнерах безопасности" на опасных участках дорог, где водители могли бы брать устройство в начале сложного маршрута и возвращать в конце.

Результаты научной работы опубликованы в научном журнале PLOS One.