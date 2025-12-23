В России будут видны два из четырех затмений 2026 года

В частности, 3 марта полное затмение Луны смогут наблюдать жители Приморья, Камчатки и Дальнего Востока

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россияне смогут увидеть два из четырех затмений 2026 года: лунное в марте и солнечное в августе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Читайте также Солнечные и лунные затмения: что это такое и как правильно их наблюдать

"Главными астрономическими событиями 2026 года будут затмения: два затмения Солнца и два затмения Луны. Из разных регионов России можно будет наблюдать два затмения: 3 марта полное затмение Луны увидят на востоке России, а 12 августа север и северо-запад России сможет наблюдать частные фазы полного затмения Солнца", - сообщили в планетарии.

Мартовское затмение увидят жители Приморья, Камчатки и Дальнего Востока. В Москве спутник Земли в это время будет находиться под горизонтом. Затмение Солнца в августе доступно жителям севера и северо-запада России. В Москве Солнце будет закрыто максимум на 1%, отметили в организации.

"Астрономическое пиршество"

Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА РАН, Санкт-Петербург) Николай Железнов в разговоре с ТАСС призвал россиян обратить особое внимание на полное солнечное затмение 12 августа, так как это явление совпадет со звездопадом.

"Начало затмения ожидается в 20:00 (мск), а закончится оно в 20:51 (мск) - <…> то есть солнечное затмение будет вечером на закате. Представьте, если будет ясная погода в Петербурге, то садиться будет не Солнце, а красный солнечный серп будет уходить под горизонт. <…> Вся западная часть нашей страны - от Мурманска и южнее - будет эту частную фазу видеть. Причем, ночь с 12 на 13 августа будет сопровождаться [максимумом активности метеорного] потока Персеиды (до 100 метеоров в час) и новолунием - безлунной ночью. Так что будет целое астрономическое пиршество", - заключил исследователь.

Повод посетить Антарктиду

Два оставшихся затмения 2026 года, недоступных для наблюдения с территории РФ, прогнозируются в середине февраля и в конце августа. 17 февраля произойдет видимое в Антарктиде кольцеобразное затмение Солнца, а 28 августа - частное затмение Луны. Последнее тоже наблюдается в Антарктиде, а еще в Европе, на западе Азии, в Африке, Северной Америке, Южной Америке, в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах. В Европейской части России можно будет увидеть лишь полутеневые и малые теневые фазы, а в Москве явление не видно вовсе. "Это лунное затмение неблагоприятно для наблюдений с территории нашей страны", - заключили в пресс-службе Московского планетария.