Ученые назвали точное время наступления астрономической весны в России

Она начнется в 17:46 мск 20 марта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Московский планетарий определил точную дату наступления в России астрономической весны. Она придет в Северное полушарие Земли в 17:46 мск 20 марта 2026 года, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

"Начало астрономической весны в Северном полушарии Земли - 20 марта в 17:46 мск. В этот момент произойдет весеннее равноденствие. Солнце пересечет небесный экватор и перейдет в Северное полушарие небесной сферы. В Южном полушарии нашей планеты этот день станет началом астрономической осени", - сообщили ТАСС в пресс-службе планетария.

Равноденствие наблюдается дважды в году - в сентябре и марте. Название явления связано с тем, что в эти дни продолжительность дня и ночи на всей Земле одинакова. Солнце взойдет точно на востоке и зайдет точно на западе и будет находиться над и под горизонтом ровно по 12 часов.

В 2026 году астрономическое лето начнется в России 21 июня (летнее солнцестояние) и завершится 23 сентября, в день осеннего равноденствия. Астрономическая зима наступит 21 декабря, в день зимнего солнцестояния.