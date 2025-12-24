В Баренцевом море обнаружили опасные для судов песчаные гряды высотой 8 м

Под угрозой также находятся подводные трубопроводы и кабели, сообщили в пресс-службе Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Научно-исследовательское судно "Академик Николай Страхов" обнаружило, что в Баренцевом море образовались опасные для судоходства песчаные гряды высотой до 8 м. Под угрозой также подводные трубопроводы и кабели, сообщили ТАСС в пресс-службе Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН.

"Зафиксировали на полигонах у острова Колгуев и полуострова Канин крупные песчаные гряды высотой до 8 метров, образованные гидрофизическими процессами. Ученые Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН установили, что направление с юга на север является в данном районе преобладающим для переноса осадочного материала. Предварительные данные предполагают довольно быстрое перемещение значительного объема осадков по поверхности дна вдоль указанной зоны, а миграция и изменение характеристик песчаных волн представляют опасность для судоходства. Дальнейшее развитие этих процессов может привести к обнажению подводных коммуникаций, повышая риск повреждения находящихся на дне трубопроводов и кабелей", - говорится в сообщении.

Также важной частью исследований стали зоны повышенной газонасыщенности. В восточной части Печорского моря обнаружены газовые факелы. Как отмечают ученые, выделяющиеся газовые потоки способны в целом ослаблять устойчивость донных осадков, что может привести к сложностям при строительстве и эксплуатации объектов подводной инфраструктуры. Процессы дегазации привели к появлению покмарок - микрократеров 45 метров в диаметре и более 5 метров глубиной в районе полуострова Рыбачий.

"Проведенные работы существенно расширяют понимание геологических и гидрологических процессов изучаемого региона, что поможет уточнить границы распространения четвертичного оледенения, а также позволит оценить потенциальные геориски для судоходства и подводной инфраструктуры. Полученные результаты лягут в основу разрабатываемых рекомендаций по созданию составной части комплексной системы мониторинга морского дна, экологического состояния, водной и осадочной толщи с целью изучения опасных природных процессов", - заявил начальник экспедиции Роман Ананьев, чьи слова приводятся в сообщении.