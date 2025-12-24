"Переподключение" блуждающего нерва замедляет старение сердца

Как объясняют исследователи, правый блуждающий нерв играет важнейшую роль в регуляции работы сердца

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Европейские медики обнаружили, что процесс старения сердца можно существенным образом замедлить, если повторно подключить блуждающий нерв к сердечной мышце при помощи "рукава" из биоразлагаемого материала, способствующего росту периферийных нервов. Об этом сообщила пресс-служба итальянской Школы передовых исследований имени Святой Анны (SSSA).

"Результаты наших опытов указывают на то, что восстановление иннервации сердца блуждающим нервом во время хирургических процедур может использоваться в качестве одной из стратегий по долговременной защите сердца от старения. Это позволит не просто бороться с последствиями преждевременного старения сердца, но и полностью предотвращать этот исход событий", - заявил профессор SSSA Винченцо Лионетти, чьи слова приводит пресс-служба школы.

Как объясняют исследователи, правый блуждающий нерв играет важнейшую роль в регуляции работы сердца, и его повреждение во время хирургических процедур или в результате процессов в организме пациента ведет к резкому ускорению старения сердца и появлению разных сбоев в его функционировании. В свою очередь его стимуляция в организме грызунов замедляет развитие сердечной недостаточности, что побуждает ученых искать пути его регенерации.

Ученые несколько лет назад разработали специальный биоразлагаемый материал на базе природного биополимера хитозана и специальной сетки из поликапролактона, напечатанной на 3D-принтере. Их комбинация одновременно способствует росту нервных окончаний и защищает нервы от повреждений, что позволяет использовать данный материал для регенерации периферийных нервов и их направленного роста в нужную сторону.

Ученые предположили, что схожим образом можно также "переподключить" блуждающий нерв к сердцу и предотвратить его ускоренное старение. Руководствуясь этой идеей, медики провели серию опытов на минипигах, в рамках которых исследователи повредили одну из ветвей правого блуждающего нерва, подключенную к левому желудочку сердца животных, и впоследствии попытались восстановить его при помощи "рукава" из созданного ими материала.

Эта процедура привела к восстановлению около 20% нервных окончаний, чего было достаточно для подавления воспалений, фиброза, деформаций миокарда и прочих патогенных изменений, обычно возникающих после повреждения нерва. В результате жизненные показатели сердца вернулись в норму к 4 месяцу наблюдений после "переподключения" нерва, что не наблюдалось в контрольной группе минипигов. Это говорит в пользу того, что регенерация блуждающего нерва позволит защитить сердце пациентов от ускоренного старения, подытожили ученые.