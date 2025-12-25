Голикова: получен новый вариант вируса для создания улучшенных онковакцин

Онколитические вирусы, способные избирательно повреждать опухолевые клетки, открывают новые возможности таргетной терапии и снижения токсичности лечения, отметила вице-премьер

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Ученые Центра высокоточных генетических технологий для медицины создали специальный вариант вируса, который эффективнее борется с клетками меланомы и рака груди и имеет лучшее соотношение безопасности. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Зампред правительства РФ в четверг провела заседание Совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2030 годы. В повестке дня обсуждались предварительные итоги работы центров геномных исследований за год и планы на 2026 год.

"Ученые Центра высокоточных генетических технологий для медицины получили штамм Эховируса-1, обладающий повышенной онколитической активностью в отношении клеток меланомы и рака молочной железы и улучшенным профилем безопасности. Онколитические вирусы, способные избирательно повреждать опухолевые клетки, открывают новые возможности таргетной терапии и снижения токсичности лечения", - отметила Голикова, слова которой приводятся в сообщении на сайте кабмина.