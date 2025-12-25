ДВФУ: в 2026 году предоставят продукты для пациентов после бариатрических операций

Для их разработки используется NGS-секвенирование

ВЛАДИВОСТОК, 25 декабря. /ТАСС/. Новые продукты для пациентов после бариатрических операций, разработанные командой Передовой инженерной школы (ПИШ) Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), представят в конце 2026 года. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре "ТАСС Дальний Восток" сообщила декан ПИШ ДВФУ Анна Подволоцкая.

Бариатрические операции - это хирургические вмешательства на желудке и кишечнике для лечения тяжелых форм ожирения.

"На данный момент мы разрабатываем продукт, связанный с воздействием на пациентов после бариатрических операций, с использованием такого исследования, как NGS-секвенирование. Мы будем кастомизировать, подбирать периодические композиции для данной группы пациентов и разрабатывать уже в дальнейшем готовый продукт тоже под потребности и пожелания. <…> Думаю, что первые пилотные образцы мы уже получим в 2026 году. Проектов много, но треть продуктов будет получена в конце 2026 года", - сказала она.

По словам Подволоцкой, проект по созданию бариатрических продуктов связан со Школой медицины и наук о жизни ДВФУ. "Это наш партнер, мы находимся в постоянном взаимодействии. Подбирается группа пациентов, разработаны дизайн-эксперименты и разработан прототип продукта. Естественно, этот продукт в первую очередь будет использован нашими коллегами из медицинского центра ДВФУ. Но надеемся, что мы выйдем и на уровень всей России, и, может быть, даже на уровень АТР. Потому что это является на данный момент фронтирным исследованием", - уточнила она.

По ее словам, идет работа над пробиотиками для сельскохозяйственных животных и аквакультуры. Они помогут улучшить качество продукции и обезопасят ее для здоровья потребителей. Для всех разработок используется местная сырьевая база, производство также находится в Приморском крае.

"R&D-центр находится в ТОР Надеждинская на предприятии у ООО "Арника". Вторая часть находится на территории ДФО. На территории ДФО мы разрабатываем до лабораторных прототипов. В территории опережающего развития мы разрабатываем уже пилотные технологии и внедряем в производство. Сырье, безусловно, местное. [Используются] полисахариды морского генеза, но в первую очередь это различные альгинаты. Также непосредственно водоросли и морские травы, компоненты из них. Есть еще одно замечательное направление - это СО2-экстракция, которая позволяет экологически чисто проводить экстракцию из объектов как наземного, так и морского генеза. И несколько продуктов также будут, наверное, выведены на рынок в 2026 году", - отметила Подволоцкая.