Разработана ИИ-модель для диагностики атрофического гастрита на ранней стадии

Разработка специалистов из совместного предприятия Сеченовского университета и "Билайна" призвана улучшить качество морфологической диагностики

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Рогулин/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Специалисты из совместного предприятия Сеченовского университета и "Билайна" разработали ИИ-модель для ранней диагностики атрофического гастрита.

Как ранее пояснили ТАСС в пресс-службе оператора, при таком гастрите воспаляется и атрофируется слизистая оболочка желудка. Это приводит к нарушению его работы, а иногда могут появиться злокачественные новообразования.

Обычно эндоскописту для диагностики нужно взять пять образцов: по два из тела желудка и из антрального отдела и один из угловой вырезки. Далее материал попадает к патологоанатому для анализа.

"Этот процесс требует значительных временных затрат и усилий, учитывая разнообразие форм хронического гастрита и необходимость точной диагностики для обеспечения качественного лечения пациентов", - говорят специалисты.

Новая ИИ-модель призвана улучшить качество морфологической диагностики. Она анализирует скан материала с помощью технологий компьютерного зрения и выделяет ключевые объекты. Система формирует детализированную характеристику полученного материала, что позволяет оценить степень и особенности хронического гастрита.