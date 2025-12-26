На Солнце 26 декабря возможен рост вспышечной активности

Ученые при этом указали на спокойную геомагнитную обстановку

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Небольшой рост вспышечной активности ожидается на Солнце 26 декабря. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка - спокойная. Вспышечная активность - ожидается небольшой рост", - говорится в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.