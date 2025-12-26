В Нижнем Новгороде создали умный манекен для испытаний систем безопасности авто

Новаторство заключается в "неубиваемости" и безопасности конструкции

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 декабря. /ТАСС/. Ученые Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева (НГТУ) получили патент на устройство для движения ног испытательного манекена. Изобретение предназначено для моделирования движения человека при проведении различных исследований, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.

"Изобретение относится к испытаниям автомобилей при тестировании систем помощи водителю. Технический результат достигается благодаря тому, что разработанное устройство также, как и устройство-прототип, включает основной корпус, расположенные на боковых гранях магнитные элементы для крепления нижних конечностей, системы приводов движения, расположенных внутри основного корпуса", - говорится в сообщении.

Как отметили в вузе, современные автомобили оснащаются сложными системами помощи водителю. Чтобы убедиться, что электроника сработает правильно, и машина сама затормозит перед выбежавшим пешеходом, это нужно проверить в реальности. Для этого нужны манекены. Новое устройство заставляет искусственного пешехода делать правильные биомеханические движения. Без этого камера автомобиля может не распознать в манекене человека, и тест будет провален, либо, что еще хуже, система будет настроена неправильно и не сработает в жизни.

"Новаторство заключается в неубиваемости и безопасности конструкции. Это устройство "закрытого типа" с ударопоглощающими боковыми крышками. Раньше при ударе механизм часто ломался. Новое устройство проверено в жестких условиях, когда манекены сбивали на скорости 80 км/ ч. В результате ноги, которые крепятся на магнитах, просто отлетали, как и задумано для сохранности, а сам дорогостоящий привод внутри оставался целым и готовым к работе", - сказано в сообщении.

Ученым НГТУ имени Р.Е. Алексеева удалось также добиться высокой плавности и точности благодаря тому, что внутри используются переходные втулки с подшипниками качения. Это снижает трение и позволяет сервоприводам очень точно отрабатывать заданную программу. Кроме того, разработанное устройство обеспечивает значительный уровень детализации и дает возможность моделировать различные варианты движения пешехода: ходьбу, бег, остановку.