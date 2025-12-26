Под Новосибирском построят первую исследовательскую станцию на синхротроне СКИФ

На ней планируется решать задачи от химии, фармацевтики, геологии и экологии

НОВОСИБИРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Оборудование первой экспериментальной станции первого в мире синхротрона четвертого поколения "Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ)" смонтировали под Новосибирском. На ней планируется решать задачи от химии, фармацевтики, геологии и экологии, сообщили в пресс-службе Центра коллективного пользования (ЦКП) "СКИФ".

Под Новосибирском строится мегасайенс-установка, которая станет первым в России и самым мощным в мире источником синхротронного излучения четвертого поколения, - Сибирский кольцевой источник фотонов. Он позволит "заглядывать внутрь" вещества, получать сверхточные данные о его структуре и поведении. Запуск СКИФ был перенесен с 2024 года на конец 2025. По информации заказчика строительства - Института катализа СО РАН - в середине ноября готовность комплекса составляла более 95%.

"Именно на этой станции пройдут первые эксперименты с использованием синхротронного излучения. Универсальное оборудование позволит решать широкий круг научных задач в области химии, физики, биологии, геологии, экологии, медицины и фармацевтики", - говорится в сообщении.

Станция смонтирована в хатче - специальном "домике", имеющем свинцовую защиту, что обеспечивает радиационную безопасность пользователей. Они находится в экспериментальном зале, самом большом помещении комплекса. Это кольцевое пространство, отделенное от тоннеля накопителя стеной биозащиты. "Генерируемое в накопительном кольце синхротронное излучение через фронтенды (системы первичной подготовки СИ) и каналы транспортировки будет попадать на станции, расположенные в экспериментальном зале", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что работа станции будет направлена не только на проведение научных исследований, но также и на подготовку кадров. Начинающие пользователи, научные сотрудники, студенты и аспиранты смогут освоить базовые синхротронные методики, научиться работать с рентгеновской оптикой и экспериментальным оборудованием. Планируется проведение занятий для студентов, включая семинары и лабораторные работы, также на станции смогут реализовывать свои исследовательские проекты аспиранты и докторанты. Кроме того, инфраструктура станции может быть использована и для других образовательных и научных программ: школ, курсов повышения квалификации, тематических конференций.