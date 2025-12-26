ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяНаука

Под Новосибирском построят первую исследовательскую станцию на синхротроне СКИФ

На ней планируется решать задачи от химии, фармацевтики, геологии и экологии
Редакция сайта ТАСС
10:43
© Официальный Telegram-канал Центра коллективного пользования (ЦКП) "СКИФ"

НОВОСИБИРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Оборудование первой экспериментальной станции первого в мире синхротрона четвертого поколения "Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ)" смонтировали под Новосибирском. На ней планируется решать задачи от химии, фармацевтики, геологии и экологии, сообщили в пресс-службе Центра коллективного пользования (ЦКП) "СКИФ".

Под Новосибирском строится мегасайенс-установка, которая станет первым в России и самым мощным в мире источником синхротронного излучения четвертого поколения, - Сибирский кольцевой источник фотонов. Он позволит "заглядывать внутрь" вещества, получать сверхточные данные о его структуре и поведении. Запуск СКИФ был перенесен с 2024 года на конец 2025. По информации заказчика строительства - Института катализа СО РАН - в середине ноября готовность комплекса составляла более 95%.

"Именно на этой станции пройдут первые эксперименты с использованием синхротронного излучения. Универсальное оборудование позволит решать широкий круг научных задач в области химии, физики, биологии, геологии, экологии, медицины и фармацевтики", - говорится в сообщении.

Станция смонтирована в хатче - специальном "домике", имеющем свинцовую защиту, что обеспечивает радиационную безопасность пользователей. Они находится в экспериментальном зале, самом большом помещении комплекса. Это кольцевое пространство, отделенное от тоннеля накопителя стеной биозащиты. "Генерируемое в накопительном кольце синхротронное излучение через фронтенды (системы первичной подготовки СИ) и каналы транспортировки будет попадать на станции, расположенные в экспериментальном зале", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что работа станции будет направлена не только на проведение научных исследований, но также и на подготовку кадров. Начинающие пользователи, научные сотрудники, студенты и аспиранты смогут освоить базовые синхротронные методики, научиться работать с рентгеновской оптикой и экспериментальным оборудованием. Планируется проведение занятий для студентов, включая семинары и лабораторные работы, также на станции смогут реализовывать свои исследовательские проекты аспиранты и докторанты. Кроме того, инфраструктура станции может быть использована и для других образовательных и научных программ: школ, курсов повышения квалификации, тематических конференций. 

РоссияНовосибирская область