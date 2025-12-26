Ученый Багрянский: TAE Technologies использует наработки российских физиков

НОВОСИБИРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Компания TAE Technologies, которая занимается исследованиями в области термоядерного синтеза и объявила о слиянии с Trump Media, во многом использует наработки ученых Института ядерной физики СО РАН в области удержания плазмы в открытых магнитных ловушках. Об этом сообщил журналистам замдиректора института Петр Багрянский.

В середине декабря Trump Media & Technology Group договорилась о слиянии с американским разработчиком термоядерной энергии TAE Technologies. Цель установок по управляемому термоядерному синтезу - создание в будущем термоядерного реактора, который позволит получать большое количество экологически чистой энергии. Установки термоядерного синтеза могут быть основаны на замкнутых и открытых магнитных ловушках. TAE Technologies занимается именно тематикой открытых ловушек.

"Они сформировали проект на достижениях, в основе которых физика очень слабо отличается от того, что мы развиваем. Они в значительной степени использовали наши наработки по физике и по технологиям, которые были сделаны в рамках контрактов, взаимоотношений с ними и так далее", - сказал он.

Багрянский отметил, что слияние компаний свидетельствует о высоком интересе к исследованиям удержания плазмы в открытых ловушках. "Эта тематика ловушек открытого типа доминирует, по крайней мере, в штатах. Это означает, что экспертное, финансовое и научное сообщество считают это приоритетом", - пояснил он.

Открытые ловушки для удержания плазмы - это экспериментальные установки, в которых плазма удерживается магнитным полем в области. В отличие от замкнутых систем (например, токамаков), здесь плазменный шнур не образует замкнутый контур, а протягивается вдоль магнитной системы, "закрепляясь" между двумя областями с усиленным магнитным полем. Принцип работы напоминает "магнитные пробки": силовые линии поля сгущаются на концах, создавая барьеры, которые препятствуют быстрому выходу частиц.

В России именно в Институте ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН активно изучают этот вид установок для удержания плазмы. В состав исследовательского комплекса входят несколько установок. Так, эксперименты на Спиральной магнитной открытой ловушке позволили улучшить параметры удержания плазмы и повысить ее плотность, что важно для развития управляемого термоядерного синтеза.