Предложено разрушать загрязняющие Мировой океан антибиотики с помощью плазмы

Новый подход применим не только на производствах, но и в рыбоводческих хозяйствах и теплицах

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Группа российских исследователей выявила способность плазменного разряда в сочетании с ультразвуковой кавитацией эффективно разрушать антибиотики, загрязняющие Мировой океан. Об этом сообщила пресс-служба МГУ имени М. В. Ломоносова.

Авторами исследования выступили специалисты факультета почвоведения МГУ с учеными из Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова, МГУТУ имени К. Г. Разумовского (ПКУ) и Института Африки РАН. Они представили возможные способы разрушения фармпрепаратов, попадающих со стоками в морскую воду. Антибиотики нарушают баланс морской флоры и фауны и способствуют появлению бактерий, устойчивых к лекарствам, что осложняет лечение болезней у людей и животных.

"Наука ищет пути решения этой проблемы. Одним из перспективных методов считается соноплазменная обработка - инновационная технология, сочетающая ультразвуковую кавитацию и плазменный разряд. Такая технология разработана в Институте общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН и в экспериментальных условиях показала отличную эффективность в разрушении антибиотиков, делая воду безопасной для морских организмов и окружающей среды", - сообщили в вузе.

"С помощью соноплазменной обработки можно эффективно очищать воду от такого плохо деградируемого антибиотика как тилозин. Испытанный режим обработки дает хорошие показатели очистки воды, разрушение антибиотика положительно влияет на рост численности клеток водорослей <…> и на выживаемость рачков артемий", - отметила Вера Терехова, руководитель проектной лаборатории биодиагностики и экологической оценки почв и сопредельных сред факультета почвоведения МГУ, чьи слова приводятся в сообщении.

Результаты исследования опубликованы в журнале "Теоретическая и прикладная экология".