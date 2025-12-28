В Крыму надеются, что новые раскопки Бутягина дали старт крупным исследованиям

Археологическая экспедиция ученого стала самой масштабной за время изучения древнегреческого города Калос-Лимен, сообщил директор Института археологии полуострова РАН Вадим Майко

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Археологическая экспедиция, которую в 2025 году возглавил ученый Эрмитажа Александр Бутягин, стала самой масштабной за время изучения древнегреческого города Калос-Лимен на северо-западном побережье Крыма и может дать начало новому этапу в исследовании этого объекта, сообщил ТАСС директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.

Ранее Бутягин сообщал ТАСС, что начал работы на руинах Калос-Лимена - города, который был основан как форпост на дальних подступах к крупному греческому городу-государству Херсонес Таврический. Ранее исследования проводились другой группой ученых. В 2025 году был обнаружен фрагмент древнейшей крепостной стены IV века до нашей эры, что позволит уточнить план города.

"Работы 2025 года были замечательными не только на Мирмекии, где Александр Михайлович работает более 25 лет, но и на Калос-Лимене. Там в этом году впервые были заложены масштабные стационарные раскопки. Работы он начал грамотно: тщательно изучив памятник, примерившись - и сразу же заложили большой раскоп, пошла масштабная постройка. И впервые получились масштабные обследования - положено начало, и мы надеемся на то, что работы в таком формате продолжатся", - сказал Майко.

Он добавил, что материалы об экспедициях Бутягина должны были быть представлены на ежегодной декабрьской конференции в Симферополе, где традиционно руководители исследований отчитываются о своей работе в прошедшем сезоне. Однако из-за ареста он не смог присутствовать. Майко выразил надежду, что вскоре его коллега будет освобожден, а его материалы - опубликованы в сборнике вместе с трудами других руководителей экспедиций.

Дело Бутягина

В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму. В официальных сообщениях имя указано не было, но, по данным нескольких украинских СМИ, речь шла о заведующем сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа, руководителе археологической экспедиции на городище Мирмекий в Крыму Александре Бутягине.

Бутягин был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря. Как сообщали польские СМИ, он отказался от дачи показаний в прокуратуре. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней. 23 декабря польская прокуратура получила от украинской стороны просьбу об экстрадиции. Как утверждает польская прокуратура, на Украине Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы.