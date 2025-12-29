Ученые рассказали, как разлив мазута повлиял на зоопланктон крымского шельфа

Техногенное загрязнение Черного моря не отразилось на сезонной численности и биомассе личинок двустворчатых моллюсков и медуз

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Специалисты Института биологии южных морей (ИнБЮМ РАН) и Севастопольского государственного университета пришли к выводу, что разлив мазута из танкеров "Волгонефть" не оказал влияния на зоопланктон крымского шельфа Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Группа севастопольских ученых из Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН и Севастопольского госуниверситета провела исследование по оценке воздействия мазута из затонувших в декабре 2024 года танкеров "Волгонефть" на зоопланктон в шельфовых водах Крымского полуострова. Результаты стали для научного сообщества неожиданными: разлив нефтепродуктов не отразился на сезонной численности и биомассе личинок двустворчатых моллюсков и медуз", - отметили в пресс-службе.

В течение года специалисты изучали, как техногенное загрязнение Черного моря повлияло на природные индикаторы среды - медузу Aurelia aurita, а также черноморскую мидию. Отбор проб шел вдоль всего российского побережья Черного моря от Адлера до Севастополя.

Как рассказал главный научный сотрудник отдела планктона ИнБЮМ Сергей Пионтковский, на шельфе Крыма по биомассе доминирует медуза Aurelia aurita, жизненный цикл которой включает как планктонную, так и бентосную стадии развития. Сначала личинки, осевшие на дно, превращаются в полипы, которые в течение полугода отпочковывают эфиры, то есть молодые медузы.

Рабочая гипотеза, которая не подтвердилась, состояла в том, что разлив нефтепродуктов и его распространение по шельфу погубят сидящие на дне организмы, не дадут полипам весеннего поколения 2025 года продолжить свой естественный цикл развития, что скажется на численности и биомассе взрослых медуз. То же самое, как предполагалось, произойдет и с личинками двустворчатых моллюсков в планктоне.

Исследования планктона базировались на анализе материалов четырех экспедиций на судне "Профессор Водяницкий", выполненных в 2024-2025 гг. Ученые обработали и сравнили образцы, полученные в разных рейсах: до аварии в Керченском проливе, сразу после разлива мазута из танкеров, а также весеннего и летнего периодов. Статистически значимых различий в биомассе медуз до и после исследователи не обнаружили. Численность личинок черноморской мидии тоже не показала заметного уменьшения. Результаты опубликованы в журнале "Биоразнообразие и устойчивое развитие".

О происшествии

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря. Они перевозили 9,2 тыс. т мазута. Произошел разлив 2,4 тыс. т нефтепродуктов, велась ликвидация последствий ЧП. Загрязнение коснулось побережья Крыма и Краснодарского края в Черном море, а также побережья Азовского моря.