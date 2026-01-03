Ковальчук: ядерная энергетика переживает ренессанс как самая экологически чистая

Как пояснил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", любое сжигание топлива выбрасывает CO2, оксиды азота и прочую "грязь" в атмосферу, при этом атомный реактор не сжигает ничего

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января /ТАСС/. Ядерная энергетика переживает мировой ренессанс как самая экологически чистая. Такое мнение высказал в интервью ТАСС президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук.

"Атомная энергетика сейчас набирает обороты и переживает своего рода ренессанс как самая экологически чистая из мощных генераций. Почему? Любое сжигание топлива - угля, газа - потребляет кислород и выбрасывает CO2, оксиды азота и прочую "грязь" в атмосферу. Атомный же реактор ничего не сжигает - в нем делятся ядра атомов, летят нейтроны и выделяется тепло. Никаких выбросов парниковых газов. Конечно, при этом остается отработавшее ядерное топливо, содержащее радиоактивные продукты деления, но его объем сравнительно невелик, и эту проблему можно решить", - сказал он.