Эксперт Головачев заявил, что глобализация унифицировала начало года

Многие народы отмечают его в иные даты, отметил замдиректора по научной работе Института востоковедения РАН

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Принятое в западной культуре начало года с 1 января стали отмечать по всему миру благодаря глобализации, но во многих странах, например в юго-восточной Азии, сохраняются и традиционные праздники, сообщил ТАСС замдиректора по научной работе Института востоковедения РАН Валентин Головачев.

"Сейчас, в эпоху глобализации, все празднуют Новый год 1 января. В Китае еще 30 лет назад не праздновали 1 января Новый год, а сейчас празднуют с большим удовольствием - если вы окажетесь сейчас в Китае, то увидите, что там стоят украшенные елки, что люди отмечают Рождество и Новый год", - привел в пример ученый.

Он напомнил, что при этом так называемый китайский новый год известен во всем мире. На самом деле это "Праздник весны" - он отмечается по лунному календарю (который не совпадает с календарным, а значит, каждый раз приходится на другую дату), и с него в восточной культуре традиционно начинался год. Аналогичная традиция сохранилась и в соседних странах, культура которых формировалась под сильным китайским влиянием.

Схожие праздники есть и в российских регионах. В Бурятии праздник Белого месяца Сагаалган и сейчас объявляется нерабочим днем - в регионе проходят масштабные празднования. В этот же день в Туве будет схожий праздник Шагаа, на Алтае - Чагаа байрам. А вот в Калмыкии, которая также является буддийским регионом, отмечают Зул (в переводе с монгольского - "лампада") - древний праздник по тибетскому лунному календарю, посвященный уходу из этого мира основателя тибетской буддийской школы Гелуг Чже Цонкапы, а также символизирует наступление Нового года. Причем празднуется Зул не в начале, а в конце календарного года.

Свои "новогодние" праздники есть не только у буддистов. Представители тюркских и иранских народов празднуют Навруз - по данным ООН, приход весны и возрождение природы в день осеннего равноденствия отмечают более 300 млн человек на Балканах, в бассейне Черного моря, на Кавказе, в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. А у коренного народа Новой Зеландии маори Новый год связан с появлением на небе звездного скопления Плеяды - и созвездие, и праздник здесь называют Матарики. На сайте парламента Новой Зеландии сообщается, что с 2022 года он является государственным праздником и отмечается по лунному календарю в июне или июле.

Эфиопия и Эритрея 11 сентября отмечают праздник Энкутаташ - день подношения драгоценностей: по преданию, в этот день царица Савская вернулась к своему народу из поездки к царю Соломону, и подданные одаривали ее. Сотрудник Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН Игорь Котин отмечает, что в Индии сразу два важных сельскохозяйственных праздника - Дивали и Холи - отмечаются в центре полугодий, в начале весны и осенью, выступая общенародными новогодними торжествами.