Создан бюджетный дрон-маляр для замены промышленных альпинистов

Устройство от российских молодых инженеров способно работать при температуре от плюс 5 до 35 градусов на высоте до 50 м

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС, архив

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Молодежная инженерная команда "Небоходы" из университета "Синергия" разработала беспилотник для автоматизированного окрашивания промышленных объектов. Разработка позволит заменить промышленных альпинистов, работающих на высоте, сообщили ТАСС в пресс-службе АНО "Университет Национальной технологической инициативы 2035" (Университет 2035).

Студенты разработали беспилотник в рамках обучения по федеральному проекту "Кадры для БАС", оператором которого выступает Университет 2035.

"Время развертывания воздушного маляра составит не более пяти минут. Он сможет работать при температуре от +5 до +35 °C на высоте до 50 м. При этом дрон бюджетный - его стоимость в два-три раза ниже других беспилотных комплексов российского производства. Решение сможет заменить промышленных альпинистов и повысить производительность при выполнении работ", - сообщили ТАСС в организации.

Беспилотник оснащен оборудованием для нанесения краски (шланг, клапан, удлинитель, форсунка) общей массой около 6 кг, а также управляющей электроникой и комплексом датчиков. Также в комплекс входит наземная станция с компрессором и источником питания. "К дрону протягивается шланг высокого давления и силовой кабель. Оператор на земле задает режимы и контролирует процесс. Для автономной работы беспилотник использует набор сенсоров и алгоритмов. <…> Модуль управления передает расчетные точки в полетный контроллер, обеспечивая точное движение по заданной траектории в реальном времени и равномерное распыление краски", - уточнили в Университете 2035. На следующих этапах реализации проекта авторы намерены внедрить ИИ для планирования маршрутов движения дрона-маляра.

Университет Национальной технологической инициативы 2035 взял на себя ответственность развивать в стране так называемую модель образования будущего и готовить кадры для цифровой экономики. Он основал цифровую образовательную платформу и успел выйти за пределы онлайна - университет проводит серию очных встреч и интенсивов. Университет НТИ не имеет стен, привязки к локациям и собственных преподавателей. Это онлайн-платформа, которая собирает образовательный контент и предоставляет его по индивидуальному запросу. Работает, например, с такими образовательными онлайн-платформами как Stepik, Courserа, еНано.

Университет "Синергия" - российский вуз, основан в 1995 году в Москве. Юридическое наименование - негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования "Московский финансово-промышленный университет "Синергия".