Первая магнитная буря в 2026 году может произойти в ночь со 2 на 3 января

Ее уровень прогнозируют до G2 - среднее событие

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Первая ощутимая магнитная буря в 2026 году может произойти в ночь со 2 на 3 января и достичь уровня G3 - сильная буря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным ученых, 31 декабря между 16:12 мск и 17:11 мск на Солнце произошла довольно сильная вспышка уровня M7.1, которая и станет причиной ожидаемой магнитной бури. Она сопровождалась направленным в сторону Земли выбросом массы.

"Уровень бури прогнозируется до G2 (среднее событие). Около 30% составляет вероятность сильной бури от G3 и выше," - говорится в сообщении.

В то же время, согласно прогностическим картам, предварительный пик магнитной бури ожидается около 06:00 мск 3 января, а вероятность магнитной бури в этот день составляет около 90%.

Геомагнитная обстановка в течение новогодних каникул ожидается спокойной. "За исключением ближайших дней, первая половина месяца окрашена преимущественно в зеленые и редкие желтые цвета", - уточнили в лаборатории, отметив, что изменить ситуацию могут только новые сильные вспышки.