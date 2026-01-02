Эксперт Текутьева: биогаз может стать альтернативным источником энергии в ДФО

Директор Передовой инженерной школы ДВФУ добавила, что развитие этого направления принесет пользу в том числе экологии

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 2 января. /ТАСС/. Развитие биогазовой энергетики на основе отходов агропромышленного комплекса является глобальным трендом и перспективным направлением для Дальнего Востока. Об этом в беседе с ТАСС заявила директор Передовой инженерной школы ДВФУ Людмила Текутьева.

"Сегодня сельское хозяйство, пищевая промышленность, лесопромышленный комплекс создают достаточно много отходов - навоз, растительные остатки, органические отходы ЖКХ и пищевой промышленности, древесные щепа, кора. Одним из направлений биоэкономики сегодня является превращение этих отходов в энергию - как глобальный тренд всей мировой экономики. Поскольку и сельское хозяйство, и пищевая промышленность, и лесопромышленный комплекс достаточно серьезно развиты в нашем регионе, то, конечно же, Дальний Восток в этом отношении способен измениться и превращать отходы в те самые доходы", - рассказала она.

По словам Текутьевой, вся органика может служить сырьем для биогазовых установок. "Газ может получаться и биологическим способом, не только природный газ может быть. В рамках биогазовых установок мы можем получать биогаз, который также является источником энергии. Например, установка биогазовой станции на свинокомплексе в Приморском крае может покрыть до 80% его энергопотребления и решить проблему утилизации навоза. Биогазовая энергетика может стать важным элементом устойчивого развития Дальнего Востока, особенно в сочетании с возобновляемой энергией - солнце, ветер", - пояснила она.

Собеседница агентства добавила, что развитие этого направления принесет пользу в том числе экологии. "Более того, это полезно в целом для экологии в части утилизации отходов, экологии не только на уровне нашего региона, но и в мировом масштабе - в вопросе сокращения выбросов метана - парникового газа", - заключила Текутьева.