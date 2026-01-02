Разработана безопасная для экосистем зеленая термобумага

Ученые разработали полностью природные альтернативы для бисфенолов на базе эфирных соединений, полученных путем химической обработки биомассы травянистых растений

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Швейцарские химики разработали новый тип термобумаги, для производства которой не требуется бисфенол или другие похожие на него вещества, вызывающие сбои в работе экосистем и нарушающих гормональные циклы у людей и животных. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL).

"Термобумага широко используется для печати различных расходных материалов, в том числе кассовых чеков, авиабилетов, ценников в магазинах и для решения других задач. Мы разработали новую форму термобумаги на базе малотоксичных или нетоксичных материалов, полученных из сырья растительного происхождения", - заявил профессор EPFL Джереми Лютербахер, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как объясняют профессор Лютербахер и другие ученые, термобумага представляет собой обычную бумагу, покрытую слоями двух химикатов, чьи взаимодействия под действием тепла приводят к формированию черного или темно-синего красителя. В качестве компонентов одного из этих слоев используются специальные химикаты, заставляющие компоненты красителя вступать в реакции только при заданной разработчиком температуре.

Чаще всего для этих целей используется органическое вещество бисфенол или его производные, позволяющие существенным образом снизить стоимость термобумаги, но при этом обладающие токсическим воздействием на экосистемы и организм людей. Еще в 2020 году Евросоюз ввел ограничения на использование самой распространенной формы бисфенолов, BPA, однако ученым пока не удавалось найти безопасной замены для этого соединения.

Профессор Лютербахер и другие ученые разработали полностью природные альтернативы для бисфенолов на базе эфирных соединений, полученных путем химической обработки биомассы травянистых растений, и углеводных молекул, извлеченных из лигнина, основы биомассы древесных растений. Смешивание и нагрев этих веществ приводит к образованию темного пигмента, который на 2-4 порядка уступает в силе токсического действия молекулам BPA из обычной термобумаги.

Дополнительным плюсом этой зеленой термобумаги является то, что она не выцветает под действием солнечного света, благодаря чему чеки и другие документы остаются читаемыми даже через год после печати. В перспективе, это позволит сделать подобные расходные материалы значительно более безопасными для экосистем, а также более долговечными и практичными, подытожили химики.

О бисфеноле

Бисфенол (BPA) представляет собой ароматическое органическое соединение, которое широко используется в качестве отвердителя при изготовлении пластмассы и различных товаров на ее основе. В начале текущего столетия экологи и медики начали активно изучать действие бисфенола на здоровье человека и состояние экосистем. Собранные ими данные указывают на то, что BPA нарушает работу эндокринной системы, способствует развитию ожирения, некоторых форм рака и сбоев в работе щитовидной железы.